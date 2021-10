JEZIVO I BIZARNO! Žena tvrdi da je u EMOTIVNOJ VEZI sa DUHOM: On me poseduje!

Gledaoce britanskog jutarnjeg programa "This morning" pre nekoliko dana zapanjila je gošća emisije koja tvrdi da je zaljubljena u duha po imenu Eduardo, sa kojim održava emocionalnu vezu.

Pevačica i kantautorka Brokard (38) iz Oksfordšira, iako priznaje da je ranije bila skeptična u vezi sa svetom paranormalnih aktivnosti, trenutno proživljava jedno od njih. Tvrdi da je u vezi sa duhom Eduardom i prisetila se kako je ta romansa počela, prenosi "Dejli mejl".

Kaže da je duh Eduardo, viktorijanski vojnik koji je poginuo u svojoj 35. godini udavivši se u bunaru, posetio jedne noći dok se borila da zaspi nakon svađe sa prijateljem.

Brokardino insistiranje da je za čudne trenutke koje doživljava odgovoran duh, poput iznenadnog osećaja da je neko grli i pojavljivanje iscrtanih srca na od toplote zamagljenom ogledalu, korisnici društvenih mreža odmah su ismejali.

- Možda bih se pojavila u ovoj epizodi tokom jednog od mojih loših dana", "Posle ovoga će zauvek ostati sama", "Ma, gde pronalazite ove goste i kako se suzdržite da se ne smejete - bili su neki od komentara Tviteraša.

- Napolju je grmelo, bilo je odvratno vreme - baš kao iz horor filmova. Bila sam sama kod kuće i jako uznemirena, jer sam se taj dan posvađala sa jednim prijateljem. Pokušavala sam da shvatim zbog čega se to dešava, kada sam odjednom osetila peckanje oko srca. Grudi su mi eksplodirale, fizički je peklo i osećala sam teskobu u grduima. U početku je bilo jako intenzivno i teško sam disala, tresla sam se, znojila i suze su mi tekle niz lice. Upalila sam lampu koja stoji na mom noćnom ormariću i videla figuru u prolazu - opisuje Brokard prvi susret sa Eduardom.

U nastavku gostovanja tvrdi da od tog susreta oseća da joj je duh "zaposeo emocije", pa je sada veoma ljubomoran i stalno smišlja načine kako da joj pokaže svoju ljubav i odvrati je od drugih potencijalnih partnera. Najčešće su to, prema njenim rečima, mala srca koja se pojavljuju na kupatilskom staklu dok se tušira ili neobjašnjivi pokreti sopstvenom rukom dok se šminka, koji joj upropaste šminku, kako je zaključila, da ne bi izašla sa drugim muškarcem.

- Ovaj duh se mota oko mene već godinu i po dana i postaje sve intenzivnije. Stalno se oseća strujanje vazduha, nalik dahu, kako obilazi oko mene i imam osećaj kao da me nešto okružuje, kao da me grli neko. Bukvalno osećam kao da postoji neko kome sam verna, ko me poseduje, veoma je emocionalno - ispričala je žena.

Priznaje da je preispitivala svoju vezu sa duhom i uopšte njegovo postojanje, ali da se to nameće kao "jedini logičan zaključak".

