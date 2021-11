DOKAZANO: Ovo ljudi rade samo 24 sata pred smrt!

Osoba će u tom trenutku i stvarno razmišljati o svom životu i nekim uspomenama i učiniće mu se kao da mu život leti pred očima.

"Ništa se u životu ne mora, osim umreti“, stara je poslovica koji slušamo od malih nogu. I ubrzo shvatimo da je i više nego tačna. Smrt je neizbežna i upravo zato trudimo se da o njoj ne razmišljamo....

Ali znamo li što se događa neposredno pre nego što osoba umre i može li se taj trenutak prepoznati?

Jedan je stručnjak rekao kako je smrtni hropac znak sigurne smrti koja nekoga čeka tokom sledeća 23 sata, piše "New York Post“.

Ovaj se fenomen događa u trenutku kada osoba nije u mogućnosti da guta. Osoba kojoj je smrt blizu disaće drugačije, a taj jedinstveni zvuk deo je tog fenomena, kaže dr. Danijel Marel, sa američkog univerziteta u Alabami. Iako je zvuk stravičan, doktori uveravaju kako osoba ne oseća nikakvu bol. U takvim slučajevima medicinsko osoblje može pomoći i ublažiti pacijentovu muku okrećući ga na bok da mu se oslobode disajni putevi. Ostali znakovi koji ukazuju na brzu smrt su: zbunjenost, učestalo zevanje kako bi se došlo do više kiseonika, gubitak svesti i ponovno vraćanje, inkontinencija, promena telesnog mirisa, uznemirenost, tamne modrice, ljuštenje kože.

Prošle godine neurolog dr. Cameron Shaw otkrio je šta se događa 30 sekundi pre nego neko umre. Kaže kako već u prvih 10 do 20 sekundi gubimo osećaj za sebe, izgubi se osećaj za humor, mogućnost razmišljanja. Tvrdi kako i stvarno postoji svetlo na kraju tunela, ali to ne znači nužno da postoji i život nakon smrti, prenose mediji. " Znamo da se taj fenomen događa u trenutku kada mozak više ne prima kiseonik"naglasio je on. Osoba će u tom trenutku i stvarno razmišljati o svom životu i nekim uspomenama i učiniće mu se kao da mu život leti pred očima. A sva izvantelesna iskustva nisu stvarna, već je to samo trik našeg mozga, naglašava dr Shaw.