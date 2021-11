DEDA JE REKAO: 'U MOJU KUĆU PAS NIKADA NEĆE DA UĐE!' Porodica ga potom krišom snimila i EVO ŠTA RADI kada misli da ga niko ne gleda (VIDEO)

Snimak jednog deke osvanuo je na društvenoj mreži Tviter a povod za to jeste pas kog nikako nije želeo u kući.

Odlučno je bio protiv ali pas je ipak ostao u kući. Deka je verovatno tvrdio pazar pred decom, ali su ga oni krišom snimali telefonom kad je mislio da ga niko ne gleda.

Evo snimka...

No one:



Dads with the dog they say they didn’t want: pic.twitter.com/FwLbujkrYq