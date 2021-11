SMITERS NAŠAO DEČKA MILIJARDERA! Internet gori zbog nove epizode Simpsonovih - nije ni emitovana, a komentari pljušte! (FOTO)

Vejlon Smiters, gej lik iz serije Simpsonovi, našao je i prvog dečka - milijardera, pet godina pošto je priznao svoju seksualnu orijentaciju posle decenija spekulacija.

Smiters, jedan od najdugovečnijih likova u popularnoj animiranoj seriji, predstaviće svog dečka, modnog mogula Majkla De Grafa u epizodi koja će biti emitovana 21. novembra na Foksu, prenosi Njujork Post.

HAPPY WEEKEND - For those that grew up watching ‘The Simpsons’, Waylon Smithers Jr has finally found love 💛



Waylon Smithers’ character came out in a 2016 episode of the animated FOX series. The gay romance storyline episode is set to air on 21 Nov 2021. #TheSimpsons #lgbt pic.twitter.com/vkyBhhkBag