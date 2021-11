'BANATSKA VEŠTICA' JE PRVI SERIJSKI UBICA U SRBIJI - 50 GODINA SEJALA SMRT: Evo kako je ubila STOTINE muškaraca

Zbog čarobnih napitaka babe Anujke umrlo je najmanje pedeset ljudi, dok neki smatraju da je broj stradalih čak 150.

Za Anu Draksin je malo ko u srpskoj javnosti čuo, ali to je bilo pravo ime Babe Anujke ili Banatske veštice koja je živela na prelazu iz 19. u 20. vek u Srbiji. U to doba u panonskoj ravnici jedan zanat doživeo je neviđeni procvat, pa je ljudima koji su se njime bavili osiguravao ogromni profit. Bio je to trovački zanat, a najbolja među njima bila je baš baba Anujka iz sela Vladimirovca koja je trovala, varala, vračala i pljačkala ljude. Zbog njenih čarobnih napitaka umrlo je najmanje pedeset ljudi, dok neki smatraju da je broj stradalih čak 150. Broj žrtava je teško odrediti, jer se njeni zločini nisu mogli dokazati, odnosno članovi porodica su često učestvovali u tim monstruoznim zločinima, pa su odbijali saradnju s policijom kao i obdukciju žrtve.

Baba Anujka je prvi i najveći serijski ubica bivše Jugoslavije, a verovatno i među najvećim serijskim ubicama na svetu, a za sebe je govorila: “Ja sam dobročiniteljka siromašnom i neukom svetu”. Živela je na velikom imanju u selu Vladimirovcu između gradova Vršca i Pančeva na kojem je prodavala svoje "čudotvorne" napitke za rešavanje bračne, imovinske i druge probleme.

Žene ubijela mužava jer su se "umorile" od njih

Njene mušterije su pod rešenjem svog problema podrazuevale ubistvo osobe koja im predstavlja problem ili im se zbog nečega zamerila, a ova vračara im je bila spremna da ispunjava te sulude ideje. Često je zbog toga pripremala otrovne napitke ženama koje su se "umorile" od svojih muževa. Glavni sastojci njene vražje vodice bili su smrtonosni otrovi – arsen, živa, mišomor ili biljka tatula koja je u narodu poznata kao i đavolja trava.

"Posao" je funkcionisao tako što bi od naručilaca saznala kakvog je zdravlja osoba, kao i koliko je teška. Tako prilikom susreta s naručiocem jedno od prvih pitanja bilo je: “Koliko je težak problem”, što je značilo koliko je osoba teška, kako bi baba Anujka mogla da pripremi potrebnu smrtonosnu dozu. Neverovatno, ali nije mislila da radi lošu stvar, već je smatrala da pomaže ljudima u nevolji.

"Nakon osmog dana više nećete imati problem”, često bi rekla svojim mušterijama, naplaćujući svoj ubitačni napitak od dve do pet hiljada tadašnjih dinara.

Nikada nije znala kako njena žrtva izgleda, a ni kako se zove. Na prvi pogled izgledala je kao jedna draga i simpatična bakica, ali kada bi neto samo malo zagrebao iza te lažne fasade otkrio bi da je reč o opasnoj trovačici i vračari.

Ubila tek venčani par

Osim što je vešto pripremala smrtonosne napitke, pravila je i one koji bi samo privremeno onesposobile ljude. Neke mušterije su htele da izvuku članove svoje porodice od vojne obaveze, pa bi im baba Anujka u tom slučaju davala blažu verziju otrova, koji bi ih samo privremeno učinio nesposobnima.

Ali, bilo je tu i oni koji bi samo došli kako bi im ova opasna trovačica prorekla budućnost, pa je većinom dolazila bogata i moćna klijentela, od kojih bi ta vešta starica izvlačila ogroman novac. Tako kada bi joj u posetu došao neki bogataš, njeno vešto oko to bi odmah prepoznalo, pa bi već imala pripremljen scenario, glumila bi da taj dan ne može da proriče sudbinu ili da nema vremena, pa bi ponudila smeštaj bogatašu, koji bi onda "masno" naplatila.

Njena krvava karijera navodno je trajala 40-ak godina, ali vremenom su o njoj i navodnim stotinama ubistava koje je počinila počele da kruže jezive priče.

Jedna od njih bila je priča da je ubila mladi tek venčani par koji se vraćao sa zabave. Kada su prolazili kraj njene kuće, ona im je ponudila limunadu, a nakon nekoliko dana su preminuli.

Pomoćnica je razotkrila

Priča i glasina je bilo puno, ali optužbe su sporadično stizale na adresu austrougarskih vlasti, koje su to ignorisale. Sve dok nije uhapšena prvi put 1914. Ipak, na suđenju u banatskom gradiću Bela Crkva Anujka je oslobođena. Tako je izbegavala pravdu još 14 godina, a to je trajalo sve dok jedno trovanje 1928. godine nije krenulo u pogrešnom smeru. Doza otrova namenjena bogatom udovcu Gaji Prokinu iz Ilandže čini se da nije bila dovoljno jaka tako da ga nije usmrtila, čovek je uspeo da ode kod lekara pre nego što je za nekoliko dana umro.

Taj bogati udovac novac koji je zaradio u Americi odlučio je da nasledstvo podeli sinovima, a rođaku Milanu obećao je osam jutara zemlje, ali nakon što on umre. Ipak, čini se da su Milan i njegova supruga odlučili to da ubrzaju pa su se obratili babi Anujki. Međutim, napitak zanimljivo nije pripremila ona, već njena pomoćnica Ljubinka Milankov. Obdukcija je ovog puta provedena i, naravno, otkrila da je Prokin otrovan. Milankov je priznala i svoju ulogu i njene šefice, nakon čega je klupko počelo da se odmotava.

Sve zbog austrijskog oficira

Na suđenju je ispričala kako ju je sa 20 godina zaveo austrijski oficir koji ju je zarazio sifilisom, nakon čega se slomljena povukla u osamu i posvetila proučavanju narodne medicine. Njen otac je dogovorio njenu udaju za bogatog seljaka Pištova u Vladimirovcu, koji je bio mnogo stariji od nje. U 20 godina braka rodila je jedanaestero dece, ali čak njih desetoro je umrlo. Nakon što joj je suprug umro u pedesetim godinama, krenula je pogrešnim putem. Odlučila je da napravi svojevrsnu laboratoriju u jednom krilu kuće i pokrenula svoj mračni zanat.

Navodno je, iako ima nekoliko teorija, kada je konačno osuđena za svoje zločine imala 90 godina. Osuđena je na 15 godina zatvora, ali prema jednoj verziji je puštena nakon 8 godina zbog svoje poodmakle starosti, pa umrla dve godine kasnije, u 100. godini.