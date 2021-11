Najskuplje grožđe na svetu – kilogram košta 10.000 dolara

Grožđe crvene boje je po veličini slično lopticama za ping pong, piše Lux life. Svaka od ovih „loptica“ puna je ukusnih sokova koji vam puknu u ustima kada zagrizete. Svako pojedinačno zrnce može težiti čak 20 grama.

Osim što je tako sočno, ovo grožđe takođe ima visok sadržaj šećera i nisku kiselost. Nešto poput šećerne bombone sa pomalo kiselkastim ukusom, ali umesto da bude tvrdo, meko je i sočno.

Ko kupuje ovo grožđe?

Očigledno, neki bogati pojedinci iz Hiakurakusa kupili su ovo grožđe po rekordno visokoj ceni 2019. Za oko kilogram su platili 10.000 dolara što znači da jedan grozd košta oko 470 dolara. Za ovaj iznos možete kupiti zlatni prsten od osamnaest karata sa dijamantima i rubinom ili ih možete zamoliti da vas nahrane ovim grožđem dok igrate ulogu cara.

