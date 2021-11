HOLIVUDSKI GLUMAC POVREĐEN U BEOGRADU, PREVEZEN U URGENTNI CENTAR! Drama tokom snimanja filma, završio sa KOPČAMA (FOTO)

Džon Džejms, holivudski glumac koji je glumio Džefa Kolbija u "Dinastiji", povređen je u Beogradu na snimanju filma o Hanteru Bajdenu, sinu američkog predsednika Džoa Bajdena.

Džejms, koji u filmu glumi Džoa Bajdena, kazao je da je u beogradskom Urgentnom centru dobio "vrhunski tretman".

- Ulazio sam u jedan restoran u Beogradu i udario u staklena vrata. Zadobio sam veliku posekotinu iznad oka i krvarenje je bilo obilno- ispričao je Džejms "Dejli mejlu".

John James is okay.



He got in a little accident off set but all is okay. The show must go on! 🙏🏻https://t.co/resOxyUzMA