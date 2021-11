U PETAK NAJDUŽE POMRAČENJE MESECA U POSLEDNJIH 580 GODINA: Poznato da li će se iz SRBIJE videti

Ovog petka, 19. novembra, očekuje nas najduže delimično pomračenje Meseca u poslednjih 580 godina. Ono bi trebalo da traje nešto više od šest sati, a prolazak kroz najtamniji deo Zemljine senke će trajati oko 3 sata, 28 minuta i 23 sekunde.

Mesec će tokom pomračenja biti na najudaljenijoj tački od Zemlje, zbog čega će njegova orbita biti usporena, pa će i pomračenje trajati dugo, jer će mu biti potrebno dosta vremena da izađe iz Zemljine senke, budući da će Mesec, Zemlja i Sunce biti poravnati.

Pomračenje će biti vidljivo iz svih država SAD, Kanade, Meksika, kao i iz delova Južne Amerike, Polinezije, Australije i Kine, navodi NASA.

Pomračenje će u potpunosti ili delimično biti vidljivo i iz severnih delova Evrope, a nešto kraće iz zapadnih delova našeg kontinenta, dok se iz Srbije neće videti.

