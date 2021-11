Zamislite da šetate ulicom i vidite vlasnika kako nosi svog psa na leđima? To ne bi bilo toliko čudno da pas nije ogroman.

Nikome nije jasno kako je uopšte mogao da nosi ovolikog psa na leđima, ali je uspeo...

When your dog decides the walk is over pic.twitter.com/8Z4OAujdfH