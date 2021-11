NEBESKI FENOMEN KOJI SE DEŠAVA JEDNOM U 500 GODINA: Najduže pomračenje Meseca biće vidljivo rano izjutra, međutim... (FOTO)

Delimično pomračenje Meseca biće najbolje vidljivo u satima pred zoru u petak, kada će 97 odsto Zemljinog satelita biti prekriveno senkom naše planete.

Prošloo najduže pomračenje Meseca bilo je 2018. godine i trajalo je kraće od dva sata, dok će pomračenje u petak trajati nekoliko sati, prenose svetski mediji.

Pomračenje će biti vidljivo iz svih država SAD, Kanade, Meksika, kao i iz delova Južne Amerike, Polinezije, Australije i Kine, saopštila je NASA. Pomračenje će se u potpunosti ili parcijalno videti i iz severnih delova Evropskog kontinenta, a nešto kraće iz zapadnih delova, ali iz Srbije neće biti vidljivo.

Movie of the "NEAR TOTAL ECLIPSE." LONGEST PARTIAL LUNAR ECLIPSE in 580 years occurs on morning of November 19th. 1st parts of the eclipse begin at 1:02AM EST. Max eclipse occurs at 4:02 AM when 97% of MOON in darkest part of Earth's shadow. pic.twitter.com/2HwPpqPbbd