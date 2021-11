INFLUENSERU ZABRANJEN ULAZAK U RESTORAN, JER PREVIŠE JEDE! Vlasnik: U gubitku sam!

Kineski influenser poznat pod imenom gospodin Kang tvrdi da mu je zabranjen ulaz u jedan gril restoran sa švedskim stolom jer navodno jede previše. Kang, inače, uživo strimuje kako jede u restoranima, što je jako popularno u Kini.

Požalio se medijima kako mu je zabranjen ulaz u restoran koji na svom švedskom stolu nudi morske i gril specijalitete u gradu Čangša nakon niza prejedanja. Pojeo je tokom svoje prve posete čak 1,5 kilograma svinjskih nogica, a drugi put je pojeo oko 4 kilograma kozica. Zabranu ulaska je nazvao diskriminatorskom protiv ljudi koji mogu puno dapojedu.

- Mogu da pojedem puno. Je li to mana? - zapitao se i dodao da nije bacio hranu, prenosi BBC.

Međutim, vlasnik restorana ispričao je medijima da on ima gubitke zbog gospodina Kanga.

- Svaki put kad dođe, izgubim nekoliko stotina juana - požalio se vlasnik i objasnio: - Svaki put kad pije sojino mleko popije 20 do 30 bočica. Kad jede svinjske nogice, pojede ceo poslužavnik. A što se tiče kozica, većina ljudi koristi hvataljke da ih uzme, ali on koristi poslužavnik da bi ih uzeo. Istakao je i to da zabranjuje ulaz svima onima koji planiraju da jesu i to strimuju. Priča je izazvala veliko zanimanje javnosti na kineskim društvenim medijima i pregledana je više od 250 miliona puta na Weibu.

Neki smatraju da restoran ne može da se oglašava kao "sve-što-možeš-da pojedeš" restoran ako to ne može da priušti, dok drugi ističu da im je žao vlasnika restorana. Kineske vlasti počele su prošle godine da se bore protiv influensera koji objavljuju snimke kako jedu, pa se veruje kako bi takvi snimci uskoro mogli da budu zabranjeni. To se dogodilo nakon što je predsednik Si Đinping pozvao ljude da se bore protiv bacanja viška hrane usred sve glasnijih strahova da će doći do nestašice iste.