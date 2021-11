ISKUSTVA SRBA SA TINDERA: SLALE SU MI GOLE SLIKE PA PRETILE! Muškarci traže PARE NA ZAJAM, a gastarbajteri bi samo JEDNO

Popularnost sajtova za upoznavanje u Srbiji naglo je porasla zbog ograničenja izazvanih korona virusom, smanjenog broja noćnih izlazaka, proslava i okupljanja.

Prema iskustvu korisnika, sve veći broj devojaka i momaka iz Srbije koji imaju od 20 do 35 godina pristupa mrežama za upoznavanje kao što su "Tinder", "Okcupid", "Bumble", "Lepotica i zver".

Neki od njih podelili su svoje iskustvo i ispričali kakve ljude su upoznali, da li su pronašli partnerem koje su "najluđe" situacije u kojima su se našli i koja su njihova najgora iskustva do sada.

UZNEMIRAVANJE TRAJE MESECIMA

Mirna M. (33) iz Beograda ispričala je za naš portal da je aplikaciju Tinder instalirala pre pola godine i da je za to vreme imala različite situacije sa momcima koje je na taj način upoznala.

"Prvo sam se dopisivala sa muškarcem koji je delovao pristojno i normalno, popili smo piće jednom, nakon toga se kratko javljao ali se više nikada nismo videli. Bilo je mnogo onih koji su želeli samo seksualni odnos i jasno su to stavljali do znanja pri prvom dopisivanju. Jednog muškarca sa kojim sam se dopisivala još uvek ne mogu da se otarasim. Mesecima ne prihvata da nisam zainteresovana i ne želim više da se dopisujem sa njim. Konstantno me uznemirava sa različitih profila, šalje poruke i pitanja na koja ne odgovaram, ali on ne odustaje", kaže ona.

MOMAK JOJ ODMAH TRAŽIO NOVČANU POZAJMICU

Kako nam je otkrila, najčudnije što je doživela prlikom upoznavanja na aplikacijama jeste da joj dečko traži da mu plati vožnju do odredišta na kome je bio dogovoren prvi sastanak.

"Drugaricama se dešavalo da im se momci požale na situaciju i traže novčanu pozajmicu nakon samo par dana dopisivanja. Jednoj prijateljici koja radi na visokoj poziciji u jednoj beogradskoj opštini, jedan čovek je neprestano slao poruke u kojima je moli da mu završi neku uslugu, a onda je usputno pitao i da popiju piće. Takođe, loša iskustva imale smo sa srpskim momcima koji žive u inostranstvu, koji se dopisuju istovremeno sa nekoliko devojaka, žele samo da se ožene što pre. Oni uglavnom ne znaju osnovna pravila gramatike i novac je sve što imaju u životu", kaže Mirna M.

DEVOJKE SLALE EKSPLICITNE SLIKE, PA PRETILE

Prema rečima Marka S. (29) iz Sombora koji koristi nekoliko aplikacija za upoznavanje, i momci mogu da imaju kako prijatna, tako i neprijatna iskustva.

"Nekoliko devojaka na mrežama za upoznavanje su mi se toliko otvoreno 'nabacivale', da mnogi moji drugovi nisu mogli da poveruju u to, dok im nisam pokazao poruke. Takve stvari mi se nisu dešavale dok nisam otvorio profile na Tinderu i Bumble aplikaciji. Neke od njih same su slale eksplicitne slike i snimke, pa zatim tražile od mene da ja to uradim, što sam odbio. Onda dođe do drame, svađa, čak i pretnji sa njihove strane. To su potpuno neverovatne situacije u kojima muškarac nije siguran šta da uradi i kako da reaguje”, priča Marko S.

"ISKUKAJU SE I ODU KUĆI"

Udate žene koje žele da se osvete mužu, zauzeti muškarci koji imaju decu ali "imaju potrebu za ljubavnom avanturom", samo su neki od primera na koje su nailazili korisnici mreža za upoznavanje.

"Shvatio sam da veliki broj ljudi na Tinderu i drugim mrežama imaju probleme u svojoj vezi, usamljeni su, hoće da se osvete partneru. Video sam se sa nekoliko devojaka koje su želele samo da se iskukaju, požale na ljubavni život i odu kući. To su bili grozni sastanci. Ja na sve to gledam drugačije, kao na zabavu i upoznavanje, a oni žele da reše svoje emotivne probleme. Zato smatram da Tinder definitivno nije mesto za to i da ne treba započinjati ozbiljne veze", kaže on.

NISU SVA ISKUSTVA LOŠA, NA MREŽAMA IMA MNOGO "OBRAZOVANIH I NORMALNIH"

Ipak, nisu sva iskustva negativna. Prema rečima Novosađanke Ivane Lugić, preko Tindera je upoznala svog sadašnjeg dečka, dok je i prethodnu ljubav pronašla na isti način.

“Prošla veza mi je trajala šest meseci, dok ova i dalje traje. I jednog i drugog dečka sam pronašla preko Tindera. Ne vidim ništa loše u takvom načinu upoznavanja i znam ljude koji su nakon takvih veza ostali dobri prijatelji. Mreže za upoznavanje ne služe samo za veze na jedno veče. Tamo je veliki broj obrazovanih i normalnih ljudi. Ali, svako mora da odabere, da ne gleda samo fizički izgled već da napravi dobru komunikaciju”, zaključuje Ivana Lugić.