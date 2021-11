BELEŠKE O TEORIJI RELATIVITETA: Redak rukopis Alberta Ajnštajna prodat za rekordnih 13 miliona dolara (FOTO)

U pitanju je rukopis od 54 strane, koji je napisan u periodu između juna 1913. i početka 1914. godine.

Kako je preneo „Lajv sajens“, 26 strana lično je ispisao Ajnštajn, 24 strane napisao je njegov saradnik, švajcarsko-italijanski inženjer Mišel Beso, dok su tri strane zajedno napisali.

#AuctionUpdate The Einstein-Besso notes on theory of relativity sold for €11,656,560 at #ChristiesParis, setting a #worldauctionrecord for an #Einstein manuscript and a world record for the most expensive science manuscript ever sold at auction in France. 📜 pic.twitter.com/KRpcnoh06t