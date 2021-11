ČOVEK KOJI SE SMEJAO SMRTI U LICE - OVAKO JE NASTALA NAJPRKOSNIJA SLIKA! Ljubo Čupić na streljanje došao kao na svadbu

Čedomir Ljubo Čupić se sa studija u Beogradu, gde je kao i mnogi prihvatio levičarske ideje, vratio u Crnu Goru i bio je organizator i učesnik ustanka 13. jula 1941. Iako mnogi tvrde da je rođen u Argentini, njegova bratanica, Beograđanka Čedomira Čupić, istakla je u jednom intervjuu da je njen stric rođen u Crnoj Gori.

Ubrzo je postao komesar Nikšićkog partizanskog odreda koji je prerastao u bataljon "Đuro Đaković", jedan od udarnih komunističkih bataljona u Crnoj Gori zaduženih za kaznene ekspedicije protiv klasnih neprijatelja komunističke partije u drugoj fazi komunističke revolucije.

Na dužnosti komesara samostalne čete Nikšićkog partizanskog odreda zarobljen je aprila 1942. godine, u borbi protiv četnika na Кablenoj Glavici kod Nikšića. U zatvoru, gde je bio zverski mučen, kako bi izdao druge partizane, mučiteljima je pokazao samo prezir: "Ja sam komandant partizanske čete i komunista. Vi nacionalisti ste obične sluge okupatora. Prezirem vas, kao ljudska ništavila. Poručite mojoj rodbini da ne pokušava da traži milost za mene".

Sud mu je javno sudio u Nikšiću. Svojim prkosnim držanjem i britkom rečju otvoreno je izvrgao ruglu većnike tog suda i četničku izdaju, pa su organizatori procesa na brzinu doneli odluku o smrtnim presudama grupi komunista među kojima je bio i Čupić. Mirno je saslušao smrtnu presudu, a poznat je i njegov prkosni osmeh. Osuđen je za navodna ubistva tri civila - Raša Mijuškovića, Vladimira i Mitra Đukića.

Ljubo Čupić je streljan ispod Petrove Glavice kod Nikšića, 9. maja 1942. godine, u 30. godini života. I na strelištu je nastavio da bodri drugove, čime je podizao duh otpora kod stanovništva, prisiljenog da prisustvuje javnom streljanju komunista. Vikao je: "Živeo drug Tito i slavna komunistička partija", a kad su ga pogodili prvi rafali, stajao je uspravno i pred masom naroda koja je gledala pogubljenje doviknuo: "Doći će dani slobode"! Druge dve fotografije, na kojima su prikazani streljanje i mrtvo telo Ljuba Čupića tek nedavno su postale dostupne javnosti.

May 9 1942. Harsh irony of life.

Yugoslavian communist and partisan Čedomir "Ljubo" Čupić has been executed by Nazis.He was keeping his smile until the execution as if nothing had happened.His last words:

Long live glorious communist party!#VEDay #communism #FascismIsCapitalism pic.twitter.com/WH1cHH2v8d