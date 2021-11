HODAM GO PO KUĆI OTKAKO ZNAM ZA SEBE, TO RADI CELA PORODICA: Ispovest koja je zgranula ljude, pljušte komentari

Muškarac koji je rešio da ostane anoniman podelio je sa svima životnu ispovest i šokirao mnoge.

Naime, on još od detinjstva ima čudnu naviku u koju je umešana i njegova porodica. Kako je napisao na Ispovestima, on po kući šeta go, kao i njegova majka, sestra, otac...

"Još od malena imam naviku da šetam go po kući, isto radi i moja sestra. To sam video od svojih roditelja koji to rade od kad znam za sebe. Na taj način gajimo jednu posebnu vezu i otvorenost jedni prema drugima. Međutim... Prošlo leto sam išao sa drugarima i drugaricama na more i poneo sam svoju naviku sa sobom. Posle vraćanja sa kupanja napolju otišao sam da se istuširam, ali posle toga nisam obukao gaće po navici. Iznenađujuće je koliko se ljudi čudno ponašaju kada vide osobu bez odeće koja šeta po stanu, iako se znamo već dosta dugo. Nisam više siguran dal imam prave prijatelje, pošto sam se uverio da sa ovim mojim definitivno nešto nije u redu!?", napisao je on, a komentari su se nizali:

"Brate mili da li se šališ? Ovo je prvi i nadam se poslednji put da čujem da se roditelji pred decom, a čak i brat i sestra, skidaju goli jedni ispred drugih. To je zaista bolesno na mnogo načina", "Ljudi, ovo nas neko loži", "I mene su moji tako odgajali i shvatila sam da nesto nije ok tek po reakciji prijatelja. Sad se grozim kad se setim toga i sramota me".