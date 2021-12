BIO SAM NJENA SE*S-IGRAČKA, LJUDI SU BILI UŽASNUTI: Mladić o vezi sa 20 godina starijom ženom - ovo mu je NAJGORE

"Ona je dvadeset godina starija, a ja sam joj služio samo za seks", kaže i intimnoj ispovesti ovaj mladić.

Veze između starijih muškaraca i mlađih žena gotovo nikada ne nailaze na osudu društva, dok je sasvim drugačija reakcija na obrnutu situaciju. Starije žene koje su u vezi sa mlađim muškarcima neretko pogrdno nazivaju "kuguarkama", "matorkama" koje su "maznule piletinu" i sl...

I često se smatra da one tu "piletinu" (čak i kad je starija od 30 godina) koriste isključivo za seks. Nekada to nema veze sa istinom, nekada se među njima zaista razvije ljubav, a nekada je baš to - samo "kombinacija".

U ovoj drugoj situaciji našao se jedan mladić koji je za britanske medije otkrio šta je najgore kada si u "vezi" sa ženom koja je 20 godina starija. Ovaj odnos je opisao kao "nezgodan i jednostran", za sebe kaže da joj je bio "igračka", ali je dodao i da ipak ne žali zbog tog iskustva.

On je opisao kako je morao da se pomiri sa činjenicom da izlazi s njim samo zbog njegovog izgleda i mladosti. Viđali su se godinu dana jednom nedeljno, samo zbog seksa, a nikada nisu vodili razgovore o budućnosti, svojim željama i planovima... Dok su ga muški prijatelji tapšali po leđima, porodica je osuđivala ovu vezu. Njemu samom je možda najgore bilo kada je shvatio da je njen sin čak stariji godinu dana od njega.

"Moji prijatelji su mislili da je to kul, ali moje sestre i prijateljice su bile užasnute", priča mladić koga je iznenadila neravnopravnost u vezama ovog tipa. Dok mlade devojke smatraju da je sasvim u redu kada su sa starijim muškarcem, potpuno im je odbijno kada čuju da je njihov vršnjak sa starijom ženom. To je shvatio kada se udvarao devojkama svojih godina - onog trenutka kada bi otkrio da se viđa sa starijom ženom, okrenule bi mu leđa s gađenjem.

Šta je najveći problem kod ovolike razlike u godinama?

Po njemu, bilo ih je dosta. Osim sitnih kao što je to što nije tehnološki "potkovana", slabo barata viberom i drugim aplikacijama, najveći problem bilo je iskustvo. Ona živela punim plućima pre nego što se on pojavio, vodila je jedan bogat život kojeg on nije i nikada neće biti deo. Neprijatno je bilo i što je ujutru navraćao bivši muž da vrati njihove ćerke sa "prespavljivanja", a za to vreme je on morao da se krije u kupatilu.

Osim toga, tvrdio je da starijim ženama nije lako udovoljiti.

"Starije žene su sve već videle i jako ih je teško impresionirati, naročito one vrlo atraktivne", rekao je u i zaključio da ovakve veze jednostavno nisu održive na duge staze. Takve veze su čisto za zabavu i ne treba gajiti iluzije, kao što je on koji se vezao za svoju partnerku. Dodao je da se ne kaje, jer je puno naučio od nje i svakako uživao u vremenu koje su proveli zajedno. Ali, sada je trenutak da se okrene svoijim vršnjakinjama.