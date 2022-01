OVO JE DOMOVINA OMILJENOG DEČIJEG HEROJA! Šalje pozdrave svim mališanima iz LAPONIJE: Legenda o Deda Mrazu! (FOTO+VIDEO)

Domovina Deda Mraza je oblast koja se nalazi na najsevernijem delu Evrope, u subpolarnom i arktičkom području. Pripada Laponiji, Laplandu ili Lapi, a u sastavu je Norveške, Švedske, Finske i Rusije.

Laponiju krase jedinstveni zimski prizori, sneg čudesno bele boje, čista voda, mir, tišina, dan koji se ne gasi zbog polarnog svetla. U ovoj oblasti se čini da dan traje dosta duže nego inače. Ova prostrana i mirna oblast koja mami turiste, zauzima površinu od oko milion kvadratnih kilometara, dok temperature u Laponiji u periodu oko Nove godine padaju do 40 stepeni ispod nule.

Starosedeoci ove oblasti su Laponci, a sebe nazivaju Sami narodom, pri čemu ipak preovladava naziv Laponci. To je nomadski narod mongolsko-nordijsko-slovenskog porekla, koji se tek poslednjih vekova skrasio, tako da najveće zajednice pripadnika Sami kulture žive oko gradova Rovanijemi i Inari u Finskoj, Kautekina i Karasjoka u Norveškoj i Kirune u Švedskoj.

Veruje se da su Laponci naselili Skandinavsko poluostrvo pre oko 4.000 godina. Tokom srednjeg veka Vikinzi su pripadnike Sami naroda potisnuli sve do krajnjeg severa i oblasti oko Arktičkog kruga.

Legenda o Deda Mrazu je rođena iz magične lepote Laponije u Finskoj. To je ono mesto koje žele da posete sva deca kako bi se srela sa pravim Deda Mrazom. Na tu adresu deca šalju pisma sa novogodišnjim željama. Deda Mraz postoji, i on živi na severu Finske, bar po mišljenju turista koji dolaze sa svih strana sveta da posete grad Rovanijemi. Prvi čarter let je još davne 1984. godine doveo turiste iz Velike Britanije u Rovanijemi. S vremenom je to mesto postalo prava atrakcija, a od 2010. godine je i zvanična rezidencija Deda Mraza.

Od tada turisti iz celog sveta hrle u čarobni finski Rovanijemi ne bi li doživeli delić nesvakidašnje novogodišnje čarolije. To je autentično prirodno okruženje, gde vas savladaju najdivnije emocije koje prate ovo putovanje.

Magični pejzaži Laponije, začinjeni neverovatnom dečjom radošću, daju ovom putovanju atmosferu koja zadivljuje čak i one koji ne veruju u novogodišnja čuda.

Kada su povučene granice između Norveške, Švedske i Finske, Laponci su se neminovno prilagodili kulturama tih zemalja. Godine 1956. osnovano je nordijsko Sami veće koje zastupa interese Laponaca, jednog od najstarijih naroda na svetu. Oni koriste jezik države u kojoj žive, ali se međusobno sporazumevaju na jednom od deset Sami jezika.

Jezici koje koriste su ugro-finskog porekla i veoma su složeni. Pojedinim sačuvanim dijalektima sporazumeva se veoma mali broj pripadnika određene zajednice, koje nekad broje samo po pedeset članova. Laponci samo za irvase imaju više od 400 naziva.

HIMNA SAMI NARODA KOJI ŽIVI U LAPONIJI

Kako to i dolikuje, tokom ovakvih poseta, Deda Mraz dočekuje goste koji pristižu u Arktički krug. On pokazuje deo svoje čarobne kuće, biblioteke, radnu sobu i mesto gde se sreće sa željama iz celog sveta, mesto gde pristižu pisma malih obožavalaca.

Mnogo je onih koji se pitaju šta je želja Deda Mraza kada on svima ispunjava želje, a odgovor smo dobili direktno iz Laponije: njegova je želja da svi budu srećni i nasmejani!

Uverite se sami i proverite da li Deda Mraz zaista postoji – posetite Laponiju, a uz maštu ćete najlakše upoznati Deda Mraza, njegove pomoćnike i irvase!

Autor: N.T.