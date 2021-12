ČOVEK JAČI OD GROMA: Za čuvara firme u Indoneziji umalo kobna bila uključena radio stanica (VIDEO)

Incident se dogodio u Džakarti, gde je 35-godišnjak zaposlen u firmi koja se bavi građevinskim mašinama.

Na snimku sigurnosnih kamera vidi se da on prolazi između vozila u krugu preduzeća, noseći kišobran u ruci. Nekoliko sekundi kasnije, munja ga direktno pogađa, a on ostaje da leži na zemlji dok mu kolege pritrčavaju u pomoć.

Security officer in Jakarta was struck by lightning while on duty, avoid using radio and cellular telephones when it is raining, the condition of the victim survived after 4 days of treatment. not everyone has the same chance to live.