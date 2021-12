POSLAO JOJ SELFI SA ODMORA, ANĐELA UGLEDALA DOKAZ PREVARE: Uhvatila ga na delu, a njegov potez je šokantan! (VIDEO)

Devojka pokazala fotku na osnovu koje je shvatila da je dečko vara!

Često kažemo da ženama ništa ne može da promakne, te da obraćaju pažnju na najsitnije detalje kada su u pitanju njihovi partneri. Mnoge od njih su momke uhvatile u prevari na osnovu sitnica koje bi mnogima promakle, a najnoviji takav slučaje je devojka po imenu Anđela.

Ova devojka je na TikToku objavila fotografiju koju joj je dečko poslao sa odmora – u pitanju je selfi, ali mu je promakao jedan važan detalj. U odsjaju njegovih naočara vidi se da je na kajaku sa njim neka devojka.

Možda sve to ne bi bilo toliko sumnjivo da dotični momak Anđeli nije rekao da ide na odmor sa porodicom, a kada je iz poruka koje mu je poslala shvatio da je uhvaćen, prestao je da joj odgovara, a blokirao joj je i pozive.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

U odvojenom videu, devojka je otkrila da je on priznao da ju je varao tek kada su se lično suočili, te da su odmah raskinuli.

"To što me nije pozivao da idemo na ovakva mesta je bio znak, samo što sam tada bila previše slepa da to vidim", dodala je Anđela.

Njen video ima skoro 1,5 miliona pregleda, a mnogi poručuju da im je žao što joj se to desilo.

"Istina uvek izađe na videlo", podsetili su u komentarima.