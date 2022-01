RASPUĆIN PRED SMRT PREDVIDEO TRAGEDIJU: Spasao naslednika trona, optužen da je caričina se*s igračka, pa BRUTALNO UBIJEN!

Opsenar, "seks mašina", svetac, "reptil", Grigorije Raspućin skončao je pre 105 godina. Ubili su ga ruski plemići kojima se nije dopao uticaj koji je mistik iz Sibira imao nad porodicom cara Nikolaja II.

Ko je bio Raspućin?

Pošto nije uspeo da se zamonaši, Grigorije Jefimovič Raspućin je postao lutalica i na kraju je, zahvaljujući navodnim isceliteljskim moćima, dospeo na dvor cara Nikolaja II. Poznat kao prorok, postao je miljenik Nikolajeve žene Aleksandre Fjodorovne, ali je njegov politički uticaj zapravo bio mali. U jeku ruske revolucije doživeo je brutalnu smrt 1916.

Prokofiev diary, 18(31) Dec 1916: "Yesterday rumours started flying round about the murder of Rasputin. The name will enter the history books, literature also and perhaps even music- a subject for an opera??!" pic.twitter.com/BfIR8GP3sr