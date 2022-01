VEKOVIMA SE ZNA O NOSTRADAMUSOVIM PROROČANSTVIMA: Rano je počeo da se bavi magijskim ritualima!

Mišel de Nostrdam, većini poznat kao Nostradamus, rođen je 14. decembra 1503. godine u mestu Sen Remi u francuskoj pokrajini Provansi. Kako je doba u kojem je živeo bilo i doba Inkvizicije, njegovi roditelji Jevreji prešli su u katoličanstvo kad je Nostradamusu bilo devet godina.

Bio je najstariji od petoro dece. Deda s majčine strane, lekar, podučavao ga je osnovama latinskog, grčkog i hebrejskog jezika, kao i matematici i astrologiji. Kad je deda preminuo, Nostradamusa su roditelji poslali na školovanje u Avinjon, gde je pokazivao veliko interesovanje za astrologiju.

Prva ljubav

Godine 1522. roditelji Nostradamusa šalju na studije medicine u Monpelje. Nakon tri godine dobija lekarsku licencu i odlazi u seoske delove Francuske da bi pomagao žrtvama kuge, koja je u to doba harala Francuskom. Nakon četiri godine vraća se u Monpelje da bi odbranio doktorat. Tamo je ostao oko godinu dana, ali njegov potpuno nov pristup lečenju pacijenata dovodio ga je u neprijatne situacije i zato odlazi u Tuluz, gde se bavio lekarskom praksom. Negde oko 1534. godine Nostradamus se oženio mladom devojkom iz visokog društva. Njeno ime je ostalo nepoznanica do danas, ali se zna da mu je ona rodila sina i ćerku. Porodična sreća nije dugo trajala jer je usledila serija tragedija. Uprkos svim naporima, od kuge mu umiru supruga i njihovo dvoje dece. Nakon smrti supruge njena porodica je tužila Nostradamusa tražeći povrat miraza. Na kraju svega, 1538. godine optužen je da je jeretik, što je u to doba bio veoma ozbiljan prestup, koji ga je mogao koštati života. Pred optužbom se sklonio u Lorenu, a odatle odlazi u Veneciju i na Siciliju.

Drugi brak i proročanstva

Ipak, 1554. godine Nostradamus se nastanjuje u Marselju. U novembru iste godine izbila je epidemija kuge, koja se širila neverovatnom brzinom. On je tada neumorno pomagao ljudima ne bi li spasao što više života. Kad je epidemija ugušena, nastanio se u mestu Salon, gde je odlučio da živi do kraja života. Oženio se Anom Ponsar Žemel, bogatom udovicom. Meštani nisu bili naročito gostoljubivi prema Nostradamusu, pa su pred njegovom kućom spalili lutku koja je ličila na njega. Godine 1550. je objavio Almanah, a posle 1554. Proročanstva - knjigu koja je, čini se, bila uspešna i ohrabrila ga da se ozbiljnije pozabavi proročanstvima. Jednu od prostorija u kući je pretvorio u sobu u kojoj je, kako kaže u Proročanstvima, radio noću okružen okultnim knjigama. Glavni izvor njegovih magičnih inspiracija bila je knjiga zvana "De Mysteriis Egiptorum". Do 1555. godine Nostradamus je završio prvi deo svojih Proročanstava, u kojima su bila predviđanja počevši od njegovog vremena pa do kraja sveta. Iste godine Mek Bonom je u Lionu objavio prva Nostradamusova dela.

Horoskop za kraljicu Katarinu

Proročanstva je iznosio u stihovima koji su pisani zagonetnim, dvosmislenim stilom, upotrebom francuskih, provansalskih, italijanskih, grčkih i latinskih reči. To je radio s razlogom, jer je postojala opasnost da bude proglašen vešcem, a takođe je želeo da neupućenima tajne proročanstva ostanu nepoznate. Smatra se da su njegova proročanstva mogli da shvate samo oni snažni duhovi koji su mogli da podnesu teret istina o strahotama koje će zadesiti čovečanstvo. Knjiga, iako još nedovršena, štampana je 1555. godine. Čuvši za Nostradamusa, kraljica Katarina Mediči pozvala ga je na dvor. Kad su se sreli, ona se interesovala za deo u kom se opisuje kraljeva smrt. Dve nedelje kasnije ponovo ga je pozvala i dala mu zadatak da napravi horoskope za njenu decu, čija tragična sudbina je već bila opisana u Proročanstvima. Ubrzo posle toga Nostradamus je načuo da se pravosudni organi u Parizu raspituju o njegovim magijskim ritualima pa se vratio u Salon. Od tada nije puno radio, osim što je napravio nekoliko horoskopa za svoje ugledne goste i završio pisanje Proročanstava.

Predvideo sopstvenu smrt

Godine 1564. kraljica Katarina je posetila Nostradamusa i proglasila ga dvorskim lekarom. Ali on je osećao da mu se bliži kraj. Zato je 17. juna 1566. godine napisao testament, a 1. jula je pozvao lokalnog sveštenika. Slugi, koji ga je napuštao te noći, rekao je da ga ujutro neće videti živog. Bilo je kao što je i predvideo. Nostradamus je sahranjen uspravno u zidove salonske crkve, a njegova supruga An mu je napravila spomen-ploču. U doba revolucije Nostradamusov grob oskrnavili su praznoverni vojnici. Sačuvani ostaci su sahranjeni u Crkvi Svetog Lorana, gde se njegov grob i portret jo{š uvek mogu videti. Dve godine nakon smrti njegova Proročanstva su odštampana u celini. Zanimljivo je da je on još kao mlad student podržao Kopernikovu teoriju da je Zemlja okrugla i da se Zemlja okreće oko Sunca - 100 godina pre nego što je Galileju bilo suđeno za isto uverenje.