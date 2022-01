ZVALI SU JE PREVERZNA VOJVOTKINJA: Prevarila je muža sa 88 muškaraca, a jedna fotografija joj je UNIŠTILA SVE

Margaret je važila za najperverzniju vojvotkinju, o čijim skandalima se i danas priča.

Priču o ovoj neobičnoj ženi, koja je dobila i nadimak "perverzna vojvotkinja", a koja je svakako bila ispred svog vremena.

Margaret, vojvotkinja od Argajla, nije se rodila kao aristokratkinja, ali je kao jedino dete jednog od najbogatijih ljudi tog doba Džordža Vigama imala više novca od bilo koga. Nikada nije sama sebi skuvala čaj niti namestila krevet. Sa porcelanskim tenom i prodornim očima, ali i ogromnim bogatstvom, još od tinejdžerskih dana uživala je u zavođenju i romansama i važila je za fatalnu lepoticu.

Bila je zvezda u najvišim krugovima i njeno lice redovno je završavalo u stranicama žute štampe. Muškarce je bacala na kolena i uživala je u tome da bude u centru pažnje i nije se libila da živi po sopstvenim pravilima.

Perverzna vojvotkinja, tako su je zvali

Imala je samo 15 godina kada je zatrudnela prvi put - s filmskom zvezdom Dejvidom Nivenom, tada 18-godišnjakom. Skandal je ubrzo zataškan, a njen otac, lud od besa, poslao ju je na tajni abortus. Ubrzo nakon toga ona se verila za princa Ali Kana, ali i ova mladalačka ljubav je ubrzo prekinuta - roditelji su insistirali da se ne udaje zbog njegove vere.

Na koncu ju je upravo slobodumnost koštala reputacije i dovela do skandala koji je čitavu njenu ličnost bacio u zapećak. Uprkos tome, Margaret je uvek kroz život išla uzdignute glase i s bisernom ogrlicom oko svog vrata.

"Period između 1930. i 1933. bio je prepun veselja i zabave. Bio je to raj. Nepomućeni raj. Tri zabave po večeri. Nijedna ozbiljna misao u glavi. Blaženstvo. Mislim da se niko nikada nije tako dobro provodio kao ja. Niko, niko, niko. Dve velike zabave samo za mene za tri godine i to sa preko 400 gostiju. Bili su to stalni balovi. Hvala Bogu da sam ih imala" , ispričala je vojvotkinja jednom prilikom.

Margaret je u tim godinama imala još dve veridbe sa uticajnim, poželjnim mladićima tog doba, ali je na kraju izgubila glavu za bogatim američkim golferom Čarlsom Svinijem. Par je 1933. razmenio bračna zavete na glamuroznom venčanju u Londonu, koje je proglašeno spektaklom godine - pozvano je 2.000 gostiju, a još 3.000 ljudi okupiralo je stajalo je na kapiji, u želji da vidi mladence. Saobraćaj je tog dana u Londonu stao na tri sata.

Par je ostao u braku sve do 1947, a Margaret je tokom 14 godina imala čak osam pobačaja i rodila je jedno mrtvorođeno dete, dok na kraju nije uspela da rodi sina i ćeru.

Ova dama je 1951. ova uplovila u novi brak - ona se na večnu ljubav obavezala vojvodi od Argila, Ijanu Kembelu, popularnom, šarmantnom i zgodnom plemiću. I dok je spolja izgledao kao dobitak na lutriji, Ijan je zapravo bio alkoholičar, kockar i bestidno je iskorišćavao druge kako bi živeo na njihov račun. Kada je Margaretin bogati otac prestao da plaća njihove račune, vojvoda je želeo po svaku cenu da nađe način da se razvede. I našao ga je, ujedno otvorivši Pandorinu kutiju i trajno promenivši Margaretin život.



"Imala sam bogatstvo, dobro sam izgledala. Kao mladu ženu, stalno su me fotografisali, pisali o meni, laskali mi, divili mi se, uvrstili me na listu deset najbolje obučenih žena na svetu, a pominjao me je i Kol Porter u svom hitu "You're the Top". Vrh je mesto gde je trebalo da budem. Postala sam vojvotkinja i gospodarica istorijskog zamka. Život mi je očito bio posut ružama čitavim putem", rekla je jednom Maragret, a ova izjava najbolje ilustruje nastojanja aristokratije da slika o njihovim životima uvek bude blistava, bez obzira na naličje.

Spisak od 88 ljubavnika

Dok je bila u inostranstvu, vojvoda od Argila dobio je ključeve njene luksuzve vile, kada je pozvao bravare da obiju privatne fioke i ormare u kojima je Margaret čuvala svoje dragocenosti, ali i najdublju intimu. Ijan je upravo tu pronašao materijal da dobije razvod i nepovratno uništi svoju suprugu - provokativnu fotografiju nagog muškaraca, kome se vidi samo torzo, ne i glava, u društvu žene čije se lice nije videlo, ali je bilo lako pretpostaviti da je to Margaret - bila je prepoznatljiva po svojoj frizuri i bisernoj ogrlici u tri reda.

Preljuba je bila dovoljno jak razlog da Ijan na sudu dobije razvod. Vojvoda je naveo trojicu glavnih osumnjičenih, ali je priložio i spisak od 88 potencijalnih ljubavnika. Margaret se u svoju odbranu poslužila jedinom mogćom lažu - tvrdila je da je sam Ijan na fotografijama i da je upravo on vlasnik polnog organa "impresivne veličine" sa fotografije. On je zbog toga morao da se podvrgne medicinsjoj inspekciji kako bi utvrdili da li se dimenzije uklapaju... Očekivano, nisu.



Sudija je u svom izlaganju nakon što je Ijanu odobrio razvod naveo da je Maragret "izrazito seksualna žena koja je prestala da bude zadovoljna normalnim odnosima i počela je da se upušta u ono što mogu da opišem samo kao odvratne seksualne aktivnosti radi zadovoljavanja seksualnog apetita".

Identitet "čoveka bez glave" na fotografiji Margaret nikada nije obelodanila za života, ali je 2013. otkriveno da je bila reč o američkom biznismenu Bilu Lajonsu. Takođe, od 88 muškaraca sa kojima je Margaret viđena u društvu, ogroman broj je bio homoseksualne orijentacije, što vojvotkinja nikada nije smela javno da kaže, s obzirom na to da je u datom trenutku bilo nezakonito biti gej.



Od 1963. pa sve do smrti 1993, dakle punih 30 godina, Margaret se borila sa sramotom i narušenom reputacijom. Takođe, njen lik i delo obeležila je i jedna izjava, za koju se zapravo ne zna da li ju je ikada zaista izrekla:

"Idi u krevet rano i često"...

I ne, ovde se ne misli na spavanje! Njen ekstravagantni način života i nepromišljena ulaganja koštala su je udobnosti, a preminula je u staračkom domu u oskudici. Ali, nikada nije prestala da nosi bisernu ogrlicu, a jednom prilikom rekla je da su biseri i pudlica "apsolutno ključne stvari u životu".