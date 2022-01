BOSANSKA VINARIJA NAPRAVILA HAOS PORUKOM NA ETIKETI: Mnogi su se UVREDILI (FOTO)

Fotografiju je na Reddit u četvrtak postavio korisnik pod nadimkom PlasticTone, a objavio je u potkategoriji "retke uvrede" odakle je do večernjih sati stigla do same naslovne strane popularne društvene mreže

Proizvođač vina "Krš Crni Blatina", dobio je neverovatnu promociju zahvaljujući neobičnom natpisu na etiketi.

Naime, pokušavajući da protežira svoj proizvod, ovaj proizvođač je u opisu otišao van standarda, pa umesto uobičajenih i trivijalnih hvaljenja sorte i bačve, na flaši piše: "Uz 2300 sati sunčeve svetlosti godišnje, naše je grožđe upilo više sunca nego kancelarijski radnik za ceo život".

Fotografiju je na Reddit u četvrtak postavio korisnik pod nadimkom PlasticTone, a objavio je u potkategoriji "retke uvrede" odakle je do večernjih sati stigla do same naslovne strane popularne društvene mreže.

Administratori spomenute potkategorije fotografiju su u međuvremenu uklonili jer natpis na etiketi nisu doživeli kao neku uvredu, ali to nije sprečilo korisnike da komentarišu:

"Eto, ja sam taj kancelarijski radnik. Kada izađem iz kuće i sednem u svoj automobil, sunca još uvijek nema na nebu i sretan sam kada ga vidim kako zalazi dok se vraćam s posla kući."

Sa druge strane, mnogi su ovo protumačili kao provokaciju i ruganje činovnicima kojima je boravak na suncu postao luksuz.