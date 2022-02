STOJADIN, SIMBOL JUGOSLAVIJE! Sa njim se živelo, putovalo, uživalo, a vrednost mu danas samo raste

Za bivšu Jugoslaviju one starije vežu uspomene. Kažu da se tada bolje živelo, da se putovalo. I naravno da ste mogli da prespavate na klupi u parku bez brige.

Iz tog za mnoge zlatnog vremena ostalo nam je malo, ali ono što se još uvek drži su Fića i Zastava Stojadin. Ovo je priča o momku koji gde god da se pojavi ne može da pobegne od znatiželjnih pogleda zbog svog crvenog ljubimca.

Za većinu Zastavina vozila su već odavno postala nezanimljiva. Ali ako pitate prave ljubitelje svako od njih reći će vam upravo suprotno. Jer recimo ovaj lepotan sada je oldtajmer.

- Kec više nije samo star auto, tako da pogotovo stranci kad dođu to je oduševljenje. Ti okrugli farovi mu daju neku dozu maslkara i ono što je dobro je što ovaj model daje mogućnost tjuninga, mogu da ga spuštaju, da prave sportske automobile a opet može da izgleda i kao oldtajmer. Cenjenost oldtajmera se gleda po značajnosti. Gde ćemo značajniji auto od zastave za naše podnevlje. I mnogi misle da su jugići najprodavaniji. Ne, upravo je zastava 101 najprodavaniji Zastavin auto, 1273000 automobila je prodato - rekao je Marko Mijalković.

Marko je svog ljubimca kupio pre tri godine. I pre toga znao je da će se jedan Stojadin, kako se ovaj model popularno zove, završiti u njegovoj garaži. Jer istorijat Zastave 101 zaista je zanimljiv.

- Proizvodnja je počela 1971. godine zvanična. Zanimljivo je da smo mi to dobili od Italijana, oni nisu smeli ovo da naprave hečbek. Razlika između ovoga i fijata 128 je što je ovo hečbek model, ima gepek koji se otvara i može da se uđe kroz njega. Dante Đakoza je predložio direktoru tadašnje Zastave da mi preuzmemo model i desio se bum, bukvalno je do te mere to bilo popularno 80-ih godina, nije se moglo doći na red da se kupi auto. Ljudi su morali da uđu u auto, da se zaključaju, to je moj auto, tako da je baš bila velika pomama - ispričao je Marko.

Ovaj model zaista je u bivšoj Jugoslaviji postao hit. Ali godine i decenije su prošle, a sada samo pravi ljubitelji umeju da cene ono što smo izgleda olako zaboravili.

U jedno se svi vlasnici Zastavinih vozila slažu, nema cene za koju bi svog ljubimca prodali, jer čim stigne postaje član porodice. A porodica je velika. Jovana je već svima dobro poznatim fićom Čipsom danas svratila do Marka, da razmene neke delove. I na kraju krajeva da se druže i pričaju anegdote sa brojnih putovanja.