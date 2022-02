UPOZNAJTE 'SELO DUHOVA': Sablasne ruševine privlače brojne turiste širom sveta, a evo od čega MEŠTANI STRAHUJU!

"Selo duhova", koje je izronilo iz skoro presušenog rezervoara na granici Španije i Portugalije, privuklo je veliki broj lokalnih stanovnika i turista svojim sablasnim ruševinama.

Zato što je rezervoar sada ispunjen tek 15 odsto, svojevrsna vremenska kapsula iz 1992. godine - kada je ovaj severozapadni deo Galicije potopljen - sada se otkriva.

"Kao da gledam neki film. Tužan sam. Brinem šta će se desiti u narednim godinama zbog suša i klimatskih promena", kaže 65-godišnji penzioner Maksimo Perez Romera.

Detrás do descubrimento da aldea de Aceredo e da curiosidade hai unha historia triste, a da xente que tivo que abandonar as súas casas, e deixar a súa vida alí.

