Osmomartovski koncert 'Nevernih beba' u Kombank dvorani biće spektakl sa velikim emotivnim nabojem!

Izražavajući zadovoljstvo što će osmomartovksi koncert „Nevernih beba“ simboličnog naziva „Kad kažem mi, mislim ljubav“ biti održan baš u Kombank dvorani, frontmen benda Milan Đurđević je rekao da je ono je višestruko.

- To je jedina sala u Beogradu u kojoj u toku dosadašnje karijere nismo svirali. Imali smo fantastične koncerte u Sava centru i beogradskoj Areni, na Tašmajanu, a sada, evo kao, nadamo se, svojevrstan izlaz uz „tunela“ i agonije u kojima se svi nalazimo već dve godine, spremamo se za druženje sa publikom koje će nesumnjivo biti prepuno energije i naboja koji osećamo. Imamo neverovatan entizijazam i mnogo strasti ulažemo u pripreme. Bili smo zatečeni u onome što nas je pogodilo dok se nismo snašli, a onda se više nismo ni snalazili. Jednostavno, pobedilo nas je sve što se desilo, i kao profesija smo bili možda i najviše pogođeni. Kako smo ostali uskraćeni da kao muzičari radimo ono što je esencija i suština ovog posla, a to je da imamo koncerte pred publikom, iskoristili smo vreme kreativno. Uradili smo obrade nekih pesama iz karijere kroz projekat „Up2Date“ i završili osmi studijski album – naglasio je Đurđević.

Tijana Sretković, jedan od vokala, deli Milanovo uzbuđenje i ističe da nije nimalo lako posle skoro 30 godina karijere napraviti repertoar koji je biti svima „po volji“.

- Teško je napraviti balans između pesama koje su hitovi i koje publika svakako očekuje, i pesama koje su nama i lično i muzički važne. Ali, potrudićemo se da po pitanju repertoara pronađemo neku sredinu u međusobnim željama, na probama beskrajno uživamo, predlažemo neke nove, od nekih se teško „oprostimo“, a set lista još uvek nije definitvna.

Biće, naglašava Tijana koja se inače bavi i kreiranjem i pripremom video radova koji će pratiti ovaj muzičko-scenski 3D spektakl, i pesama koje se godinama nisu čule na koncertima, odgovarajući tako na pitanje koje fanovi najčešće postavljaju na mrežama.

Na konferenciji za medije premijerno je prikazan novi spot za singl „Pored vode“ koji najavljuje izlazak dugoočekivanog osmog studijskog albuma „Hodaj“, početkom marta. Video je sniman na ekskluzivnom lokalitetu parta prirode „Piva“ u Plužinama (Crna Gora).

- Pobegli smo iz grada ali i iz ludila pandemije u nestvarno lepu prirodu. Hteli smo se sklonimo od svega što opterećuje svakog normalnog čoveka, ali i da se vratimo sebi, vodi, zemlji, i iskonskoj emociji. To podrazumeva i iskušenja kojima smo izloženi sada već decenijama, i globalnim, i ličnim, a koja smo takođe suptilno, ali upečatljivo oslikali u spotu. Poruka „Hodaj“, kako se zove naš novi album, i poruka „Pored vode“ su nam jako važne, u simbiozi su i oslikavaju potrebu da se naše uspavane duše ali i tela ne samo simbolički pokrenu iz učmalog ambijenta, moralnog, kulturološkog i svakog drugog trenutno ograničenog prostora. Zahvaljujemo ljudima iz parka prirode Piva i opštine Plužine koji su nas ugostili i omogućili da prenesemo energiju tog fantastičnog ambijenta i motivišemo ljude da se vrate prirodi. To će biti i jedan od najvažnijih motiva kompletnog našeg osmog studijskog albuma koji će uz najmoderniju produkciju sačuvati ono najvažnije, a to su duša i emocija – rekao je frontmen Milan Đurđević.