TAJNA VEZA Jovanke Broz i Nikole Tesle - povezivao ih je jedan SVEŠTENIK! Titova udovica pred SMRT otkrila sve detal

Nekadašnja prva dama SFRJ i Titova supruga Jovanka Broz i Nikola Tesla su bili rođaci – bar se tako navodi u knjizi “Jovanka Broz – Moj život, moja istina”. Prenosimo odlomak iz knjige autora Žarka Jokanovića u kojem se to navodi.

– Poznat je u mom kraju moj predak Toma Budisavljević, koji je bio pravoslavni sveštenik. On je, takođe i pradeda Nikole Tesle, po Teslinoj majci Ðuki. Tako smo Tesla i ja rođaci. Toma Budisavljević je bio ne samo veoma cenjen kao prota, već nadaleko čuven i kao major, koji je čuvao granicu. On je do podne služio svetu liturgiju u crkvi, a po podne je sa svojim borcima čuvao granicu od upada Turaka.



Njega je za te zasluge Napoleon odlikovao francuskim Ordenom časti. Lično mu je Napoleon okačio na grudi to odlikovanje. Desilo se to 1811. godine, jer su tada Ličani ratovali za Napoleona. Inače, taj moj predak, prota Toma Budisavljević je bio veoma značajan i po tome što se borio protiv pokrštavanja pravoslavaca i objašnjavao im zašto ne treba da se odriču svoje vere. Po meni je to njegova najveća zasluga i najveći doprinos svom srpskom rodu.



Teslina baba je rođena Jovankinoj kući



Tesla je po njegovoj babi po majci moj rođak. Baba Teslina zvala se Sofija Budisavljević. Ona je srodnica oca moga. Ona je rođena u kući gde sam se ja rodila, u selu Pećanima, u Lici. Ona se udala za protu Mandića. To je deda Teslin, a ona je njegova baba. Rodila je Teslinu majku koja se zvala Ðuka. I po toj Teslinoj majci i babi, Tesla je moj srodnik. Moja porodica je održavala stalno te veze rodbinske sa Teslinim ocem, Milutinom Teslom. On je bio sveštenik u selu Smiljanu u Lici, kod Gospića. Moj otac je još kao mladić otišao u Ameriku. Nije ga beda oterala, nego su njegovi stričevi bili tamo. Moj otac se u Americi često viđao sa Teslom i o tome nam je pričao.



Hrvati sada govore da je Tesla njihov



A interesantno je da Hrvati sada, to mi reče jedan moj rođak, govore da je Milutin Tesla, otac Teslin – Hrvat. Međutim, nije. Pa, ne bi mogao biti pravoslavni sveštenik da je Hrvat. Tako da se oni sada otimaju za njega i ni od čega ne prezaju. Imam jednog rođaka ovde, profesor je bio, pa je sad u penziji, kaže mi da su nedavno došli ovde u Beograd, da kopiraju Teslin spomenik ispred Elektrotehničkog fakulteta.



A dva puta su podmetali bombe daga razruše, jer je bio jedan spomenik u Smiljanu takav. 41. godine su rušili Teslino u Smiljanu i sada u ovom ratu su ga ponovo razrušili. I sad su došli da ga kopiraju ovde. A ja kažem – ja im ne bih dala kad bi mene pitali. Eto vidite kako to sadizgleda. A kako su krenuli, još će reći da sam i ja Hrvatica. Oko mene će svašta biti i svašta će izmišljati, ali neka im bude na čast, jer kažem – ničija nije gorela do zore. Šta da radim – ispričala je Jovanka pred smrt.