MISLILI SU DA JE SUJEVERAN, ALI ISTINA JE BILA MNOGO KOMPLIKOVANIJA! Tesla je bio opsednut brojevima 3, 6 i 9, a OVO JE RAZLOG

Nikola Tesla se za života bavio raznim eksperimentima, veliki broj njih su bili misterija, ali zapravo najveća misterija bio je on sam. Svi veliki umovi imaju neku opsesiju, ali njegova je bila jedna od najintrigantnijih.

- Ako vam je jasno značenje broja 3, 6 i 9, onda imate u svojim rukama ključ univerzuma - govorio je Tesla svojevremeno.

Opsesija brojem 3

To koliko je najveći naučnik svih vremena bio opsednut brojem 3 najbolje govori njegov način života.

Kada je spavao u hotelskim sobama, Nikola Tesla je uvek birao broj sobe koji je deljiv sa brojem 3. Kada bi trebalo da uđe u neku zgradu, ovaj naučnik je obavezno prvo 3 puta obilazio oko nje, pa tek onda prošao kroz vrata zgrade. Tanjire je čistio sa tačno 18 salveta, dok je od hotela uvek tražio da mu se donese 18 peškira. Pravio je kalkulacije po pitanju stvari u njegovom neposrednom okruženju da bi se uverio da je rezultat koji dobije deljiv sa 3. Radio je sve u setovima od po 3.

Govorkalo se da su Tesline opsesije posledica opsesivno-kompulsivnog poremećaja koji je imao, a neki su smatrali da je on veoma sujeveran, međutim istina je bila drugačija i dosta komplikovanija.

Nikola Tesla nije bio opsednut svim brojevima, već samo onim određenim: 3, 6 i 9. Govorio je kako su ti brojevi bitni mnogo više nego što mislimo, ali malo ko ga je slušao. Uspeo je da izračuna tačke čvorova oko planete koje su povezane sa ciframa 3, 6 i 9. Takođe, brojevi "binarnog sistema" zauzimaju veoma bitno mesto, a njihov model funkcioniše tako što se počinje od jednog i nastavlja sa dupliranjem brojeva. Čak i ćelije i embrioni funkcionišu po istom sistemu.

- Toga dana, kada nauka počne da izučava ne-fizičke pojave, postići će veći napredak u jednoj deceniji nego za sve prethodne vekove njenog postojanja – govorio je Tesla.

Veličanstvenost broja 9

Zamislićemo da postoje 2 suprotnosti, nazvaćemo ih svetlost i tama. One su poput Severnog i Južnog magnetnog pola.

Jedna strana je 1, 2 i 4, dok je druga 8, 7 i 5. Baš poput struje, sve u univerzumu je protok između dve polarne strane, kao zaljuljano klatno: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2… Kretanje klatna je nešto poput simbola za beskonačnost.

Međutim, sa ovim dvema stranama upravljaju 3 i 6.

Tri upravlja sa prvom stranom, odnosno sa 1, 2 i 4, a 6 upsravlja sa 8, 7 i 5. Dok pažljivo gledate ovaj obrazac, shvatate da mi ne stvaramo matematiku već je otkrivamo, pa je tako: 1 i 2 jednako je 3; 2 i 4 jednako je 6; 4 i 8 jednako je 3; 7 i 8 jednako je 6; 7 i 5 je 3; 5 i 1 jednako je 6; 1 i 2 jednako je 3 …

Ista ta slika u širem obimu je zapravo 3, 6, 3, 6, 3, 6… Ali čak i ovim dvema stranama, 3 i 6, upravlja 9, što je spektakularno.

Dakle, 9 označava jedinstvo obe strane. Devet je sam univerzum.

Ženidba

Žene su ledele za njim, ali se Tesla nikada nije ženio, niti je imao devojku. Razloge je otkrio svom prijatelju, srpskom pesniku Laži Kostiću. Kostić mu je predlagao da se oženi Lenkom Dunđerski, koja je bila najlepša i najobrazovanija devojka tog vremena, imala je 25 godina i bila naslednica jednog od najbogatijih Srba, ali Tesla je na to imao samo jedan odgovor: - Brak me ne zanima. Ja sam se odavno venčao sa naukom. Bio je mišljenja da postoje dve vrste ljudi, kod jednih je previše seksa pothranjivalo i snažilo vitalnost i duh, a da apstinencija to isto čini kod drugih. - Jа sаm izаbrаo tаj drugi put - rekao je iskreno tada.