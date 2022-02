Naučnici oduševljeni: Na Mesecu pronađene misteriozne staklene lopte (FOTO)

U novoj studiji, objavljenoj u časopisu „Sajens buletin“, istraživači su pregledali slike napravljene panoramskom kamerom na roveru i pronašli mnoge sferične staklaste kugle veličine nekoliko centimetara i u obliku bučica.

„Globule nas jednostavno oduševljavaju, pošto su jedinstvene na Mesecu“, rekao je dr Džijong Sjao, vođa studije sa Univerziteta Sun Jat-sen u Kini.

Istraživači, uključujući astronaute misije „Apolo“, koji su pronašli i procenili minerale na Mesecu poput tektita i mikrotektita koji su nastali udarima asteroida, meteorita i drugih svemirskih stena, rekli su da su oni uglavnom „tamni, neprozirni i bogati delovima klastičnih stena“.

Nisu očekivali da će videti prozirne staklene globule u regionu sletanja Čang’E-4, dodali su.

Najmanje dve takve kugle su prvobitno pronađene na ruti rovera ‚Jutu 2“, dugačkoj manje od 700 metara, tokom prvih 12 lunarnih dana, a još dva moguća slučaja čekala su potvrdu zbog neadekvatne rezolucije slike, rekli su naučnici.

Istraživači su zatim pokušali da pronađu poreklo ovih globula na osnovu njihove boje, morfologije, geometrije i moguće starosti izloženosti i pomoću kritičnih stopa hlađenja prilikom kristalizacije za različite vrste poznatih lunarnih stena.

