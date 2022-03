ODUVEK JE BIO ISPRED SVOG VREMENA! Evo kako je Tesla video svet za 100 godina i kojim izumom je planirao da ZAUSTAVI RATOVE!

U članku objavljenom 1937. godine u magazinu “Liberty” , Nikola Tesla je govorio o svojoj viziji budućnosti. Već tada slavni naučnik razgovarao je sa reporterom Džordžom Silvestrom Vjerekom i opisao mu kako zamišlja svet za sto godina.

– Čini se da sam oduvek bio ispred vremena – rekao je Tesla tada.

Novinar već tada o Tesli piše kao o ocu radija, televizije, prenosa energije, indukcionog motora i otkrića kosmičkih zraka.

– Nedavno je objavio postojanje dosad nepoznatog izvora energije, prisutnog svuda oko nas u neograničenim količinama, a sad radi na spravi za koju veruje da će onemogućiti ratove- piše autor u predgovoru Teslinih razmišljanja.

– Predviđanje je nezahvalno. Nijedan čovek ne može videti predaleko u budućnost. Napredak i izumi razvijaju se drugačije od onog što smo predviđali. Takvo je bilo moje iskustvo, iako sebi laskam da su događaji potvrdili mnoge razvojne pravce koje sam predviđao u prvoj trećini dvadesetog veka – rekao je Tesla.

– Čini se da sam oduvek bio ispred svog vremena. Čekao sam 19 godina da proradi elektrana na Nijagari zasnovana na mom sistemu, trebalo je 15 godina da moj patent za bežični prenos signala, objavljen još 1893., nađe univerzalnu primenu. Najavio sam svemirske zrake i moju teoriju radioaktivnosti 1896. Jedno od najznačajnijih otkrića, rezonantnost Zemlje, kao osnovu bežičnog prenosa energije, koju sam objavio 1896. mnogi ni danas ne razumeju.

Gotovo dve godine nakon što sam obavio prenos električne energije oko čitave planete, Edison, Markoni i drugi tvrdili su da je nemoguće bežičnim putem preneti preko Atlantika čak ni običan signal. S obzirom na to da sam najavio toliko značajnih otkrića, mislim da neću puno pogrešiti ako pokušam da predvidim kako će izgledati život u 21. veku – govorio je Tesla.

– Život je i uvek će biti jednačina čije je rešenje neuhvatljivo, ali ona ipak sadrži neke poznate činjenice. Zasigurno možemo reći da je život kretanje, iako nedovoljno poznajemo njegovu prirodu. Za kretanje je neophodno telo koje se kreće i sila koja ga potiskuje i pomaže mu da savlada otpor. Čovek je masa koju potiskuje sila. Otud se i opšti zakoni u carstvu mehanike, koji važe za kretanje, mogu primeniti i na čovečanstvo.

– Svaki čovek mora imati ideal. Tri su načina na koja se može povećati energija koja određuje ljudski progres: prvo, možemo povećati masu. To bi u slučaju čovečanstva značilo poboljšavanje uslova života, zdravlja, razvoja i slično. Drugo, možemo smanjiti sile otpora koje usporavaju napredak, poput neznanja, gluposti i religioznog fanatizma. Treće, možemo umnožiti energiju ljudske mase ovladavanjem silama svemira, kao što je sila sunca, okeana, vetrova, plime i oseke.

– Prvom metodom ostvarujemo više hrane i opšte blagostanje, drugom se stvaraju uslovi za mir. Trećom se povećava naša sposobnost da radimo i stvaramo. Bilo kakav napredak je nemoguć ako naši napori nisu usmereni ka povećanju blagostanja, miru i stvaralaštvu. Po tome je mehanističko shvatanje života jedinstveno s učenjima Bude i Isusa. Iako nisam vernik u ortodoksnom smislu, oslanjam se na religiju. Prvo, jer svaki čovek mora imati neki ideal, religiozni, umetnički, naučni ili humanitarni, da bi njegov život imao smisla.

Drugo, sve velike religije sadrže mudre preporuke za dobar život koje važe danas kao i u doba kada su nastale. Ne postoji sukob između ideala nauke i ideala religije, ali nauka je suprotstavljena teološkim dogmama jer se temelji na činjenicama. Za mene je svemir velika mašina, koji nikada nije nastala i nikada neće nestati. Ljudsko biće nije izuzetak u prirodnom poretku stvari – rekao je Tesla tom prilikom.

Izgled Zemlje za sto godina

– Godine 2100. razvoj života bit će pod potpunom kontrolom nauke. U prošlosti zakonom borbe za opstanak uglavnom su nestajale manje podobne osobine. Čovekovo novo osećanje sažaljenja suprotstavlja se neumoljivom delovanju prirode. Rezultat će biti nastavak očuvanja života, ali i razvoj nedovoljno prilagođenih pripadnika ljudske vrste. Jedina metoda koja bi odgovarala našem osećaju civilizovanog ponašanja je sterilizacija i potiskivanje seksualnog nagona kod neprilagođenih jedinki.

– Nekoliko evropskih zemalja i članica Sjedinjenih država odlučiće da sterilišu kriminalce i mentalno poremećene osobe. To nije dovoljno. Naučnici stalno vrše pritisak da se osnivanje bračne zajednice učini što težim. Svakom ko nije pouzdan roditelj neće biti dopušteno da ima potomstvo. Za sto godina od danas, normalnoj osobi će biti jednako neprihvatljivo da opšti sa neprilagođenim pripadnicima društva kao i s kriminalcima.

– Higijena i fizička kultura biće priznati delovi obrazovnog sistema i državnog aparata. Ministar za higijenu i fizičku kulturu, 2035. godine, u vladi tadašnjeg predsednika SAD, biće značajniji od ministra obrane – rekao je on i dodao:

– Zagađenost naših obala, kao što je sad oko Njujorka, za našu će decu i unuke biti nezamislivo kao što je nama nezamisliv život bez vodovoda i kanalizacije. Snabdevanje vodom će se strogo nadzirati, a samo će ludi ljudi koristiti vodu koja nije sterilizovana. Više ljudi umire ili oboljeva od zagađene vode nego od kafe, čaja, duvana i drugih stimulanasa. Lično sam se odrekao svih stimulanasa. Takođe, praktično ne jedem meso.

Uveren sam da za sto godina a kafa, čaj i duvan neće biti toliko primamljivi. Alkohol će se i dalje koristiti jer on nije stimulans nego provereni eliksir života. Stimulanti neće nestati pod pritiskom, jednostavno neće biti u modi da se organizam truje štetnim sastojcima. Prirodna hrana, kao što su mleko, med, žitarice bit će osnova epikurejskih večera i u vrhunskim restoranima 21. stoljeća. Biće dovoljno žitarica i proizvoda od žita da se nahrani celi svet, uključujući milione gladnih u Kini i Indiji.

Naša planeta je prebogata, a tamo gde nešto bude nedostajalo, lek dobijen iz vazduha obnoviće tkivo Zemlje. Ja sam 1900. razvio proces za ovu namenu. Kasnije, nakon četrnaest godina, zbog ratnih potreba, usavršili su ga nemački hemičari – rekao je Tesla tada.

Postaće slavniji oni koji dobijaju bitke protiv neznanja

– Mnogo pre kraja veka, sistematsko pošumljavanje i naučno upravljanje prirodnim resursima dovešće do kraja suša, šumskih požara i poplava. Univerzalna primena vodovodne energije i njen prenos na velike udaljenosti omogućiće da svako domaćinstvo dođe do jeftine energije, pa će prestati potreba za sagorevanjem tekućina. Smanjenjem napora za goli opstanak, čovečanstvo će više biti usmereno prema razvoju ideala nego prema materijalnim vrijednostima – tvrdio je on.

– Danas i najcivilizovanije zemlje sveta maksimum svojih prihoda troše na ratove, a minimum na obrazovanje. U 21. veka taj će se odnos zameniti. Postaće slavniji oni koji dobijaju bitke protiv neznanja od onih koji umiru na bojnim poljima. Otkriće nove naučne istine privlačiće veću pažnju od diplomatskih događaja.

Čak su i novine naših dana počele da prihvataju naučna otkrića ili novo filozofsko shvatanje kao i svaku drugu vest. Novine 21. veka još će pisati o kriminalnim i političkim kontroverzama, ali će glavni naslovi na naslovnim stranama biti objave novih naučnih hipoteza – kazao je i potom otkrio budućnost ratovanja:

– Napredak će biti nemoguć ako ljudi nastave s divljačkom praksom međusobnog ubijanja. Od svog oca, erudite i borca za mir, nasledio sam mržnju prema ratu. Kao i drugi pronalazači, jedno vreme verovao sam da se ratovi mogu zaustaviti ako se učine razornijima, ali shvatio sam da je to pogrešno.

Potcenio sam čovekov borbeni instinkt za koji će trebati više od jednog stoleća da potpuno izbledi. Rat se ne može ukinuti tako što ćemo ga učiniti nelegalnim. Nećemo ga sprečiti tako da razoružamo najmoćnije. Ratovi se neće sprečiti tako da oslabimo jake, nego tako što će svaki jak ili slab biti u stanju samog sebe odbraniti.

Tesla o ratnim opcijama

– Tako svako sredstvo koje se koristi za odbranu može da služi i agresivnim namerama. Time se obezvređuju dobre namere za ostvarenje mira. Ja sam uspio da dođem na ideju kako da usavršim sredstva koja bi poslužila uglavnom za odbranu. Ako bi se prihvatila, to bi potpuno izmenilo odnose među narodima.

Tako bi se svaka zemlja, velika ili mala, učinila sposobnom da pruži otpor neprijateljskim vojskama, avionima i drugim sredstvima napada. Moj izum zahteva izgradnju velikog generatora koji bi, kada se stavi u pogon, bio u stanju uništiti sve, od neprijateljske vojske do ratnih strojeva, u krugu 400 kilometara. On bi predstavljao snažan zid i kraj ratova – bio je uveren.

– Ako nijednu zemlju ne možete da uspešno napadnete, prestaje svaki smisao za ratnu opciju. Moje otkriće razoružava zlokobnu snagu aviona ili podmornica, ali ostaje nadmoć bojnih brodova, jer se brodovi mogu opremiti nekim od neophodnih uređaja. Možda će i dalje biti ratova na moru, ali nijedan brod neće moći da prođe kroz kopnenu liniju odbrane, jer će uređaji na obali biti nadmoćniji od bilo kojeg naoružanja bojnih brodova.

Želim da naglasim da se taj moj pronalazak ne oslanja na tzv. ‘zrake smrti’. Oni nisu primenjivi jer se mogu proizvesti u potrebnoj količini i jer na većim udaljenostima gube neophodnu snagu. Sva energija Njujorka pretvorena u zrake i projektovana na udaljenost od četrdeset kilometara, ne bi mogla ubiti čoveka jer bi se, prema poznatim zakonima fizike, toliko raspršila da ne bi imala nikakvog efekta – tvrdio je.

– Moj aparat projektuje čestice koje mogu biti relativno velike ili mikroskopske i omogućava da se na mali prostor i veliku udaljenost prenese mnogo puta više energije nego što je moguće zracima bilo koje vrste. Hiljade konjskih snaga mogu se preneti snopom tanjim o vlasi, a da ih u tome ništa ne može da zaustavi.

Ruke automata

Ova izuzetna osobina zraka omogućiće, između ostalih stvari, nezamislive rezultate u televiziji, jer gotovo da neće biti ograničenja za intenzitet osvetljavanja, veličinu slike ili udaljenosti na kojoj je moguća projekcija slike.nepremostivu prepreku za bilo koji oblik agresije – zaključio je on.

– Ne kažem da neće više biti razarajućih ratova pre nego što svet prihvati moj izum. Ja verovatno neću doživeti njegovu primenu, ali uveren sam da će za jedan vek sve zemlje osigurati da ovim ili nekim sličnim sredstvom postanu imune na napade. Bezbroj poslova koje danas obavljaju ljudi obavljat će ‘ruke’ automata. Baš u ovom trenutku naučnici u laboratorijima američkih fakulteta nastoje da stvore nešto što se opisuje kao “stroj koji misli”. Takav sam razvoj ranije predviđao – rekao je Tesla autoru.