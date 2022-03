NJUTN PREDVIDEO: Kraj sveta će biti u ovoj godini 21. veka!

Ser Isak Njutn jedna je od najvažnijih figura u istoriji nauke, pre svega zbog svojih doprinosa u fizici, matematici, optici i astronomiji.

Malo ljudi zna, međutim, da je on bio alhemičar, ali i veliki hrišćanski vernik koji je značajan deo svog vremena posvetio proučavanju Biblije i pisanju teoloških traktata.

U jednom od takvih spisa, slavni Englez je analizirao knjigu proroka Danila iz Starog zaveta, u kojoj je opisana vizija apokalipse ovog proroka. Kao i u slučaju svojih naučnih istraživanja, Njutn je napravio odgovarajuću kalkulaciju sa podacima iz datog poglavlja Biblije, uzimajući u obzir i neke važne datume u istoriji hrišćanstva.

U njegovom pismu koje se čuva u Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu stoji da će do kraja sveta doći 1260 godina od 800. godine nove ere (kada je papa krunisao Karla Velikog i tako postavio temelje budućeg Svetog rimskog carstva), dakle, 2060. godine.

„Do kraja sveta može doći i nakon ovog datuma, ali svakako ne vidim dobar razlog da se to dogodi ranije“, pojasnio je Njutn svoje kalkulacije. Zanimljivo je da ih je on napravio s ciljem da sačuva reputaciju svetih spisa, jer po njegovim navodima oni mogu biti vrlo lako diskreditovani zbog netačnih predviđanja kraja sveta velikog broja šarlatana u to vreme.

Treba imati u vidu i da Njutn nije verovao da će svet stvarno nestati kada dođe do apokalipse, već da će se Isus Hristos vratiti na zemlju i uspostaviti svoje hiljadugodišnje kraljevstvo, što je verovanje i mnogih hrišćana danas.