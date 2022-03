2 meseca na grobu muža viđala TUĐE cveće: Prvo je mislila da je imao ljubavnicu, pa doživela još veći ŠOK

Zbog nemogućnosti da prihvati da ga više nema, Heder je svakog dana išla na groblje ostavljajući mu cveće i omiljene cigarete pored spomenika

Heder Vendert (52) iz Hamiltona izgubila je supruga u maju prošle godine u saobraćajnoj nesreći. Vraćao se s puta s kolegom, koji je daleko bolje prošao.

Šok koji je doživela uz vest da joj Stjua (54) više nema, za Heder je bilo nešto najgore što je ikada moglo da joj se desi, piše thespec.com iz Hamiltona.

Zbog nemogućnosti da prihvati da ga više nema, Heder je svakog dana išla na groblje ostavljajući mu cveće i omiljene cigarete pored spomenika. Potom je dolazila jednom nedeljno i tada se nešto promenilo.

– Još od sahrane niko osim mene nije više dolazio na grob. Ipak, dve nedelje posle pokopa, primetila sam da svakog vikenda neko ostavlja cveće na njegov grob. Pitala sam njegove prijatelje da li ga oni obilaze, ali nisam dobijala ono što sam želela. Počela sam da razmišljam ko bi to mogao da bude. Širu familiju nije imao – kaže Heder.

Zbog toga je rešila da promeni rutinu i ubuduće je dolazila petkom popodne ili subotom ujutro.

– Puna dva meseca nisam uspela da “uhvatim” tu osobu, a onda sam je, kad sam se najmanje nadala primetila. Otišla sam da operem ruke na česmu koja je bila udaljena nekih 60 metara od Stjua. Kad sam se osvrnula videla sam neku ženu od recimo 30 godina. Stajala je tu i posmatrala spomenik. Naježila sam se. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Nije valjda imao ljubavnicu. To bi me dodatno ubilo – kaže Heder.

Kada je prišla ženi, ona se ukočila od neprijatnosti.

– Nije znala kako da reaguje, samo je gledala u pod. Onda mi je rekla da je njegova ćerka koju je dobio pre poznanstva sa mnom. Bio je u kratkoj vezi s nekom devojkom koja se drogirala i zato ju je napustio. Nije ni znao da je trudna. Tek kada je ova žena imala oko tri godine, rečeno mu je da je njegova. Išao je i na DNK test da bi se uverio da je to tačno. Od tada su održavali slab ali konstantan kontakt. Meni nikada ništa nije rekao da se ne bi uzrujala zbog njegovog pređašnjeg načina života. Bila sam šokirana, kao da mi je tlo izmicalo pred nogama tada. I njoj je jako smetalo što ju je otac stalno držao po strani – rekla je Heder.

Sa tom ženom po imenu Majra otišla je posle na kafu i uspostavile su kontakt.

– Priznala mi je da me je dva puta videla na groblju kad je dolazila, pa je bežala u stranu čekajući da ja odem. Prepoznala me je sa nekih slika koje joj je Stju slao. Jako me boli činjenica da je ovako veliku informaciju iz svog života krio od mene. Samo se pitam sad šta još ima – kaže Heder.