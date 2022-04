KAFANA "KOD MILICE I BORE" - NOVO NAJBOLJE MESTO U GRADU!

DJ Neba ima plan za naše voditelje!

Evo nas. Stigli smo i do kraja ove radne nedelje. Ipak, kraj je počeo onako kako smo skoro pa i navikli - neverovatno, zabavno, nasmejano, intrigantno, i naravno - preukusno. Za to, kao i uvek zaslužna je ekipa RED TVa i najneverovatnijeg jutarnjeg formata "Ne gledam ti ja to".

Milica Kemez i Bora Santana ugostili su ovog jutra u studiju RED TVa Nađu Milijančević - sportistkinju, jednu od naših najboljih kik bokserki, Anu Plavog Anđela - pevačicu, Zorana Jovanovića - harmonikaša i DJ NEBU.

DJ NEBA, da baš onaj koji pušta muziku u "Zadruzi" i diže atmosferu na max, podelio je sa gledaocima emisije "Ne gledam ti ja to" šta se desilo kada je u utorak izbila frka na žurci. Priznao je da gleda sve da ispoštuje. U trenutku je Car poželeo da čuje pesmu, i zamolio Dina Dizdarevića da pozove DJ NEBU, kako bi mu pustio. Dino od glasne muzike ga nije čuo, te je Car ušao u crveno i tu je onda došlo do konflikta između njega i Dina. Neba kaže da je to normalno, da se to dešava i napolju. Ne zamera, jer se to dešava i inače - alkohol, kocka...prosto stanje uma takvo...Sledeća žurka ide dalje i to je to. Milica ga je (u šali - verujemo) pitala da li pije nešto za smirenje kad ide na žurku, a Neba je uz osmeh izjavio da on na sva dešavanja gleda normalno, jer je svestan svog posla.

Neba kaže da je tamo definitivno prava ljubav između Dalile i Car - da je njihova ljubav ludačka, za razliku od Aleks i Dejana koji ne pršte toliko. Veruje da su izgubili osećaj da su na televiziji i da su se saživeli sa prostorom, samim tim i da ne znaju šta je ok uraditi pred kamerama ili ne. Neba prokomentarisao i odnos Mikija i Cara. Misli da jednostavno ne odgovara svima da Car tako funkcioniše, ali smatra da je Miki u pravu, da treba da bira reči i spusti loptu. Da su svi momci pustili da se Car tako ponaša. Neba nema favorita za pobednika "Zadruge", ali misli da će da pobedi neko iz trećeg plana. Ana kaže da pobednik može da bude i Sale Luks.

Neba pozvao Milicu panda telefonom u emisiji, kada je čuo da je ona pravila ćufte, da joj javi da su ćufte top! Svi su pohvalili Miličine ćufte i kažu da bi mogli ona i Bora da otvore kafanu "Kod Mice i Bore" - ona da kuva,a Bora da služi goste. Mi se apsolutno slažemo sa tom idejom i dajemo našoj ekipici punu podršku. Ako neko još ima propratne ideje za ovaj biznis plan, molimo da se javi redakciji. Sa sada znamo sa sigurnošću da će Sofi da čuva kafanu.

Autor: S.P.