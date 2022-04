Hoće li Vil Smit moći da zadrži svog Oskara? Evo šta njegova ostavka zapravo znači

Smitova ostavka je usledila kao odgovor na disciplinsko saslušanje Akademije.

U petak popodne po američkom vremenu, Vil Smit je objavio da će se sam povući iz Akademije filmskih nauka i umetnosti nakon što je prošle nedelje u programu uživo udario Krisa Roka.

Akademija svejedno planira da nastavi disciplinki postupak protiv njega o kome će se razgovarati na narednoj sednici odbora 18. aprila. Na tom odboru, u skladu sa pravilima Akademije, mogle bi da budu donesene nove sankcije i kazne glumcu.

U međuvremenu evo šta njegova ostavka zapravo znači:

- Da, on će moći da zadrži Oskara za najboljeg glumca u filmu "Kralj Ričard"



- Da, i dalje će biti pozivan na ceremonije koje priređuje Akademija

- Da, i dalje bi mogao da bude nominovan za nove radove

- Ne, više neće biti član sa pravom glasa u Akademiji

Smitova ostavka je usledila kao odgovor na disciplinsko saslušanje Akademije. Smit je priznao da je u potpunosti prihvatio sve posledice za svoje ponašanje i rekao je u svojoj izjavi:

- Moji postupci na 94. dodeli Oskara bili su šokantni, bolni i neoprostivi. Spisak onih koje sam povredio je dugačak i uključuje Кrisa, njegovu porodicu, mnoge moje drage prijatelje i voljene, sve prisutne i globalnu publiku kod kuće.

Smit je priznao da je njegovo ponašanje zasenilo sve druge pobednike 94. dodele Oskara.

- Želim da se fokus vrati na one koji su zaslužili pažnju za svoja postignuća i da dozvolim Akademiji da se vrati na to da podržava kreativnost i umestnost u filmu - naveo je, zaključujući da "promene zahtevaju vreme, a on je spreman da uloži veliki trud i da nikada sebi više ne dozvoli da nasilje nadvlada razum".

U međuvremenu, Udruženje filmskih glumaca - Američka federacija televizijskih i radio umetnika (SAG-AFTRA) je objavilo saopštenje u kojem se navodi da bi Smit takođe mogao da se suoči sa disciplinskim merama svog esnafa.

- Bili smo u kontaktu sa Akademijom filmske umetnosti i nauke i ABC-om u vezi sa ovim incidentom i radićemo na tome da se pomenuto ponašanje adekvatno reši. SAG-AFTRA ne komentariše nijedan nerešeni disciplinski proces svojih članova - navodi se u saopštenju.

Ranije ove nedelje predsednik Akademije Dejvid Rubin i izvršna direktorka Daun Hudson sastali su se sa Smitom, koji se suočavao sa suspenzijom, isključenjem ili drugim sankcijama, kako bi razgovarali o događajima te noći.

