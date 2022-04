'UŽIVATI U VIKENDU, KUPITI PERIKU I MARAME' Glumica PRE SMRTI opisala strašnu borbu sa karcinomom (FOTO)

Vest o smrti glumice Mirjane Majurec (70) koja je preminula jutros u Zagrebu nakon duge i teške borbe sa karcinomom potresla je region.

Glumica je preminula jutros u 5.30 sati na Rebru gde je primljena pre sedam dana zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

Njena prva borba za zdravlje počela je 2010. godine kada joj je dijagnostifikovan karcinom dojke. Pre pet godina, 2017. pojavile su joj se metastaze s kojima se uspešno izborila, ali je u leto 2018. godine počela novu bitku za zdravlje.

– Ja sam lavica i opet ću pobediti – rekla je Mirjana koja je do poslednjeg trenutka crpela snagu iz svog sina Luke kojem je bila velika podrška.

Na Fejsbuku je poslednjih godina otkrila agoniju kroz koju je prolazila u borbi sa teškom bolešću.

– Od svega je najgore voziti sam do Novog Zagreba i obratno. Kad imate ispred sebe dr. spec. onkologije Silovski Tajanu onda znate da pristupa svakom pacijentu ponaosob. Dakle sve opcije su analizirane.

“Ništa vi ne morate ali što je najbolje za Vas u ovom trenutku?!”

“Uživati u vikendu, kupiti periku i marame i laganini krenuti 12 nedelja. Odlučite za nekoliko dana.”

Već mi je to dalo vetar u leđa.

Sledi dogovor sa decom: Volim vas sve. Sada me ne zovite, umorna sam. Do sutra, napisala je Mirjana u septembru 2019.

https://www.facebook.com/minja.majurec.5/posts/590414525325987



– Dnevna bolnica na Rebru je kao Klinika iz Snova. Uđeš u jednu od velikih prozračnih soba, ja sam bila u sobi broj 2 . Dođe ti sestra Katarina koja je tvoja celo vreme od 10 do 16, sve na jednom mestu, uliva ti poverenje i tako se može. Treba pohvaliti kada je nešto u našem zdravstvu toliko napredovalo. Zasmejavala sam ih da mi puštaju kroz infuziju KAMILICU. Ajoj, a sad mislim: “E tek je prva još 11…” Volim vas idem piti dve male litre vode, jedan je od statusa u kojem je opisala postupak lečenja.

Mirjana Majurec glumom je počela da se bavi 1974. a prva filmska uloga bila joj je u filmu “Psihopati” , a nakon nje gledali smo je između ostalog i u filmovima “Izbavitelj”, “Kraljeva završnica”, “Kad mrtvi zapjevaju” i “Ispod crte”, a na televiziji smo je gledali u serijama “Kapelski kresovi”, “U registraturi”, “Grlom u jagode“, “Nepokoreni grad”, “Velo misto”, a za ulogu Bibe u seriji “Naši i vaši” dobila je nominaciju za Nagradu hrvatskog glumišta.

U jednoj od najuspešnijih i najpopularnijih jugoslovenskih serija “Grlom u Jagode”, igrala je u dve epizode ulogu Divne, uz koju je Bane Bumbar (Branislav Cvejić), zavoleo poeziju, ali i doživeo ljubavno razočaranje, zbog koga je pokušao da pobegne u Italiju.

