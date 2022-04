HITNO S JUGA U JAGODINU POZVALI ZMIJSKOG CARA VLADICU: Uhvatio zaljubljeni par poskoka skoro od metra! Otkrio šta raditi KAD UJEDU

Protivotrov nikad ne nosi sa sobom i upozorava ljude koji nemaju iskustva sa zmijama da ih ne diraju.

U selu u blizini Jagodine danas je po prijavi gradjana intervenisalo Udruženje za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok" kako bi uklonili dve zmije otrovnice.

Reč je o mužjaku i zenki poskoka, najotrovnije zmije koja živi u Srbiji.

Bezbedno uklanjanje poskoka od strane licenciranog udruženja je osnovni uslov da se postupa po zakonu koji predviđa kazne do 100.000 dinara za ubijanje zmija.

Vatrogasac i predsednik Udruženja Vladica Stankovic više od 15 godina uklanja zmije i vraća ih u prirodu. On kaže i da je ubijanje zmija nesreća za one koji to rade, kao i da nije reč o sujeverju već da zna za mnogo takvih primera.

Vladica je na ovom snimku rekao da on protivotrov nikad ne nosi sa sobom jer je iza njega 15 godina iskustva ali je objasnio i šta treba raditi kad vas ujede neka od naših otrovnica i upozorio sve koji nemaju iskustva da nikako ne petljaju sami sa zmijama i da ih ne uznemiravaju.

Snimak pogledajte klikom OVDE.

Šta kad ujede otrovna zmija

Kad je reč o ujedu neke od domaćih otrovnica, Vladica prvo preporučuje podvesku da se otrov ne širi, puno tečnosti i nikako alkohol, istiskivanje i obavezan poziv policiji, hitnoj ili bilo kome od rodbine da se zna gde ste jer ako vam pozli niko neće znati gde se nalazite.