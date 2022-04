Oporavak srpske hotelske industrije: Accor otvara još jedan hotel u Srbiji!

Nakon velikih problema koje je u turističkom sektoru izazvala pandemija koronavirusa, podaci za ovu godinu napokon ohrabrujući. Naime, prema izveštaju Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je ovog februara registrovano 202.472 turista, što je 37,8 odsto više nego u isto vreme 2021. godine. Broj noćenja je takođe povećan za 24,9 odsto i iznosio je 661 141 noćenje, od čega su 239.108 noćenja ostvarili inostrani turisti, što je povećanje od 69,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Ovaj trend rasta prepoznao je i Accor, jedna od vodećih grupacija u oblasti turizma i ugostiteljstva, koja ove jeseni otvara još jedan hotel u Srbiji. Grupa je potpisala ugovor za novi hotel smešten na Novom Beogradu.

Zahvaljujući partnerstvu kompanija Accor i BGroup, u Beogradu će se otvoriti prvi “By Mercure” hotel u Srbiji. Bivši hotel Bleecker renoviraće se i rebrendirati u Hotel Bleecker Belgrade By Mercure, a prve goste će dočekati na jesen. Kao i svi “By Mercure” hoteli, i Hotel Bleecker Belgrade By Mercure će morati da zadovolji međunarodne standarde Accor brenda po pitanju udobnosti, veličine soba, sadržaja i kvaliteta usluga.

Hotel na pet spratova, smešten na Novom Beogradu, u Bloku 64, ponudiće gostima 95 moderno opremljenih soba i apartmana. Broj 95 ključan je u konceptu hotela – od vrha do dna hotela nalazi se 95 stepenica, zelena terasa ima 95 metara kvadratnih, baš kao i konferencijski prostor, dok će i hotelski restoran imati 95 sedećih mesta.

Hoteli koji posluju pod “By Mercure” brendom, uz taj brend koriste i svoje ime u periodu do pet godina, radeći pri tom na potpunoj integraciji u Mercure porodicu. Oni takođe imaju i Accor-ovu oznaku ALLSAFE, koja potvrđuje da hotel ispunjava proverene zdravstvene i sigurnosne standarde grupe. Uz to, kao član Accor-ove mreže, hotel može ponuditi svojim gostima da se priključe Accor-ovom program lojalnosti ALL - Accor Live Limitless.

„Odabrali smo Accor kao partnera u ovom projektu zbog njegove jedinstvene ponude i širokog raspona dobro poznatih i cenjenih brendova. Naš hotel se nalazi na sjajnoj lokaciji u čijoj su blizini smešteni sportski i kulturni centri, dok je centar grada udaljen na samo desetak minuta vožnje. Pored sjajne lokacije i Mercure-ovog prepoznatljivog stila, gostima ćemo ponuditi i mnoštvo mogućnosti za istraživanje srpske istorije, umetnosti i kulture,” poručuju iz kompanije BGroup.