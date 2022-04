MINA JE KATASTROFA KOJU NE TREBA KOMENTARISATI, A DEJAN TREBA DA BUDE SA ALEKS - JER JE RAZVOD MALA SMRT!

Nekadašnja rijaliti učesnica i rediteljka - sada medijatorka ovog jutra bez dlake na jeziku.

Samo jedan dan nas deli od vikenda, a na našu radost Milici Kemez i Bori Santani ovog jutra, u najluđoj emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu, priključili su se Jelena Pešić i Stefan Milošević Panda. Sa ovom ekipom zabava je zagarantovana i od njihovih gostiju svašta može da se očekuje. I tome se svakog jutra, ma šta radili, radujemo i nadamo.

Milica, Bora, Jelena i Panda u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu ugostili su čak dve Jelene. Jelenu Jeremić - prezenterku TV Vesti i Jelenu Golubović - rediteljku, rijaliti učesnicu, psihoanalitičarku i medijatorku.

Gošću Jelenu Golubović svi znamo kao damu koja je britka na jeziku i nema problem da otvoreno priča o stavovima za koje se zalaže. Priznala je da se povukla sa javne scene nakon smrti bake ali i da je završila psihoanalizu i sada poseduje sertifikat iz medijacije. Što se učesnica "Zadruge 5" tiče Jelena misli da ni jedna nema hrabrost ni harizmu da bude sama i da sama vodi priču, već da se stalno lepe za nekoga, kao i da većina ženskih učesnica igra na ulogu žrtve. Na pitanje šta misli o Milici, Mensuru i Mini - Jelena je skočila i bez zadrške rekla da jednu takvu devojku kao što je Mina Vrbaški - koja se bavi najstarijim zanatom, ne bi želela više da kometariše, jer neko ko je maloletan ušao u rijaliti, bez srednje škole i sa dvanaest promenjenih partnera u rijalitiju, nije neko kome treba davati medijski prostor. Što se tiče Dejana i Aleks, ona podržava taj odnos, jer se razvod u psihologiji tretira kao smrt i da bi lakše prevazišao to što je ostao bez supruge, a osuđen je da je gleda u istom prostoru - Aleks je za njegovo mentalno zdravlje najbolja opcija.

Jelena Golubović je u završila obuku za medijatora - najviše je zovu za radne sporove, a ona bi volela bi da uđe u "Zadrugu" u ulozi medijatora.

"Sudija sudi - a ja presuđujem" - rekla je Jelena.

Bora je pitao Jelenu Golubović, obzirom na njen novi poziv, kako bi rešila situaciju između njega i Milice da bi ponovo bili u prijateljskim odnosima. Jelena ih je zamolila da kažu šta kome najviše smeta kod onog drugog, a Bora je rekao da ne bi želeo da ga Milica provocira, ne iznosi stvari iz njegove prošlosti, da ne bude ljubomorna na to što i sa kim izlazi. Milici smeta Borina nedoslednost - da u jednom momentu joj kaže "Ljubavi moja, kada ćeš da se vratiš kući" , a sutradan da daje izjave kako menja devojke. To joj vređa logiku i destabiliše emotivno jer bi želela da nakon svega imaju stabilan odnos. Milica tvrdi da je ne zanima više gde je i šta radi Bora u svoje slobodno vreme, jer je to najbolje za oboje. Ona bi volela da je Bora ne vređa i ne omalovažava. Jelena misli da njih dvoje i dalje imaju emocije jedno prema drugom. Situacija je, kako kaže mnogo ozbiljnija i da ovo ipak nije simulacija medijacije kako je u prvi mah mislila i čim se prepiru - definitivno postoje varnice između njih. Svakako, Jelena će ponovo gostovati u najluđem jutarnjem programu i videćemo kakve su joj medijatorske sposobnosti do kraja.

Autor: S.P.