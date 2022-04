19 GODINA SE NIJE ŠIŠALA, A SADA JE REŠILA DA UZME MAKAZE U RUKE: Razlog je šokantan, a rezultat JOŠ VIŠE - POGLEDAJTE! (VIDEO)

Devojka nije želela da se ošiša 19 godina, a kada je shvatila kako kosa utiče na njen život, odlučila je da napravi transformaciju.

Vanesa Rasmuson (26) je veoma aktivna na TikTok-u, a popularnost je stekla zahvaljujući dugoj plavoj kosi. Osim što za nju dobija mnoštvo komplimenata, zanimljivo je da Vanesa svoju kosu nije ošišala punih 19 godina!

Kada je bila mala, Vanesi se nije dopadalo kako izgleda nakon šišanja. Tada je čvrsto odlučila da nikada više neće kratiti svoju kosu, zbog čega je ubrzo dobila nadimak Zlatokosa.

"Kada sam imala sedam godina, ošišala sam se i mrzela sam svoju frizuru i obećala sebi da je nikada neću skratiti opet. Volela sam da imam dugu kosu i bila sam radoznala da vidim koliko će dugo rasti. Nikada nisam očekivala da će mi kosa narasti do listova! Ipak, ona je samo nastavila da raste. U stvari, najviše mi je rasla kada sam rodila dvoje dece", istakla je ona i dodala:

"Ljudi su mi stalno davali komplimente za moju dugu kosu. Bila sam poznata po njoj i postala je vezana za moj identitet i samopoštovanje. Naravno, ponekad je bilo lepo dobiti kompliment, ali sam sve više počela da se osećam neprijatno. Želela sam da ljudi vide da je u meni nešto više od moje kose", otkrila je Vanesa.

Kada je shvatila da njena sopstvena vrednost zavisi od njene kose, Vanesa je odlučila da po prvi put drastično skrati kosu.

"Moja duga kosa mi je dobro služila toliko godina. Ipak, nakon dosta razmišljanja, shvatila sam da mi to više ne služi i da mi je zapravo izazivalo veći otpor u životu. Postajala sam drugačija osoba od onoga što sam bila kada sam imala sedam godina. Želela sam da probam nešto drugačije i da se oslobodim tog identiteta. Deo te transformacije značio je puštanje kose. Moja kosa duga metar i dvadeset oduvek me je izdvajala, ali više nisam želela da me posmatraju samo zbog moje kose. Želela sam da me posmatraju kao osobu", rekla je ona.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Vanesa je prošle godine odlučila da ode kod frizera, gde je napravila neverovatnu transformaciju!

"Rekla sam samo nekolicini ljudi, uključujući muža, pre nego što sam ošišala kosu. Nisam želela da bilo čije mišljenje utiče na moju odluku. Htela sam da se ošišam za sebe. Bila sam uzbuđena, ali sam bila nervozna zbog nove frizure. Bila sam šokirana kada sam prvi put videla da je nema, ali sam se takođe iznenadila što sam se i sa kratkom kosom osećala lepo i samouvereno. Takođe, tokom svih tih godina, nikada nisam shvatila kolika je sama težina moje duge kose na vratu. Sada je bilo tako lako", rekla je ona.

Pogledajte krajnji rezultat: