Kako kupiti IT opremu tokom nestašice čipova?

Teško je da u periodu od prethodnih godinu dana, pa i više, niste čuli priču o nestašici čipova koja se negativno odrazila na smanjenu proizvodnju, a samim tim i manju ponudu i prodaju brojnih uređaja na tržištu.

Bilo da ste vi ili je neko od vaših bližnjih planirao kupovinu automobila, laptopa, telefona, konzole, nije retkost da mnogobrojni modeli ovih proizvoda nisu mogli da se nađe u ponudi, pa ni da se poruče. Zato su se svi odjednom našli u situaciji da moraju da čekaju.

Ipak, da li ste razmišljali o tome da malo drugačije pogledate na ovu situaciju i da probate da pronađete rešenje koje će vas poštedeti čekanja i neizvesnosti.

Zašto je došlo do nestašice čipova?

Kao posledica brojnih logističkih izazova koje je stvorila pandemija, proizvođači elektronike nisu imali dovoljno ovih malih, a tako važnih delova, da sastave proizvode i zadovolje potražnju potrošača, koja je u tom periodu bila značajno povećana i koja i dalje ne jenjava.

Sve to je dovelo do globalne nestašice kompjuterskih čipova, što je kupovinu brojnih uređaja učinilo dodatno komplikovanom u prethodnom periodu, ali sve to i dalje traje. Čekanja su duga, a mnogi prodavci ne žele čak ni da obećavaju i garantuju kada bi poručeni uređaji mogli da stignu.

Ipak, ne morate da se oslonite samo na čekanje - donosimo vam četiri saveta koji će vam pomoći da stvari sagledate iz drugog ugla i rešite se ovog izazova na najbolji mogući način po vas.

1. Budite fleksibilni pri izboru modela

Iako ste se možda već odlučili koji tačno telefon ili laptop želite da kupite, a koga trenutno nema u ponudi, pokušajte da razmislite o tome zašto je baš on vaš izbor i koje su to funkcije koje želite da vam obezbedi vaš novi uređaj.

Takođe, ovde je važno da uzmete u obzir i procenu koliko ste spremni da platite.

Umesto čekanja određenog modela, možda će biti lakše da pronađete uređaj drugog brenda sličnih karakteristika ili nešto napredniji od onoga što ste planirali da kupite. Ukoliko niste isključivi kada je u pitanju brend, gotovo da je uvek moguće naći alternativu sličnih ili čak identičnih karakteristika.

Zamislite samo da u svojim rukama imate uređaj koji vam treba u roku od samo nekoliko dana, umesto da nastavite sa čekanjem i da ne znate kada i da li stiže željeni model. Priznaćete, vredi razmisliti.

2. Produžite korišćenje starog uređaja ukoliko je to moguće

Možda neće svi biti u prilici da deluju u skladu sa ovim savetom, posebno oni kojima se uređaj koji imaju, laptop, telefon, tastatura, u potpunosti pokvario i ne postoji mogućnost za produženo korišćenje.

Ipak, za sve one koji to mogu, zašto trošiti novac ukoliko to nije neophodno? Ako je vaša situacija takva da možda samo želite da zamenite laptop ili telefon ukoliko vas, recimo, baterija ne služi tako dobro kao nekada, ili ako vam stalno ponestaje prostora za skladištenje, ovo su primeri kada može da se sačeka.

I iako znamo da vam ovi, naizgled mali problemi, mogu predstavljati ozbiljno ograničenje nekad, ipak se čini da postoje načini da se oni reše bez kupovine potpuno novog uređaja.



Možete, na primer, razmotrite prostor za skladištenje - pomoću neke od super aplikacija imate mogućnost da identifikujete datoteke koje zauzimaju prostor na vašem disku, a zatim jednostavno izbrišete one koje vam više nisu potrebne ili ih prenesete na neki od eksternih uređaja gde možete nastaviti da ih čuvate.

3. Razmislite o drugoj verziji željenog uređaja

Naravno, ukoliko je to moguće. Uzećemo za primer laptopove - nedostatak čipova nije u tolikoj meri uticao na tržište desktop računara, delimično zato što desktop računarima nisu potrebna integrisana kola koja se nalaze u laptopovima.



Znamo da desktop računar ne može uvek nužno da zameni laptop – to posebno važi ako ste među onima koji više vole prenosne računare, ili su vam takvi modeli jednostavno praktičniji zbog prirode posla kojim se bavite, ili potrebe da ga često nosite sa sobom.

Međutim, za sve one situacije kada vam je neophodno da kupite računar u narednih nekoliko nedelja, a nemate problem sa prethodno spomenutim preprekama, ovo bi mogla biti korektna opcija o kojoj se isplati razmisliti.

Dodatno, desktop računari imaju tendenciju da za željene karakteristike imaju i nešto nižu cenu nego što biste dali za laptop, tako da mogu biti dobar način da uštedite novac, posebno ako već posedujete monitor, miš i tastaturu.

4. Razmotrite sva mesta gde možete poručiti i kupiti željeni uređaj

Ne gubite nadu ako određeni laptop, telefon ili nešto drugo od IT opreme ne možete da pronađete u poznatim prodavnicama tehnike i elektronike, gde ćete možda prvo potražiti ono što vam je potrebno.



Pogledajte veb-sajtove i prodavnica koje u svojoj ponudi ne moraju imati isključivo IT uređaje, već i drugi raznovrstan asortiman u okviru koga je i tehnika. Dešava se da mesta koja se često zanemaruju ili zaboravljaju imaju više uređaja na zalihama od velikih prodavaca, te uvek imate priliku da na još nekim mestima pronađete svoje favorite.

Koliko će još trajati nestašica čipova?

Predviđanja i prognoze su različite - I dok neki smatraju da će se tokom 2022. godine manje-više sve stabilizovati, drugi su ubeđeni da će biti potrebno više vremena kako bi se stvari vratile u normalu.

Bez obzira na to da li je u pitanju proizvodnja laptopova, smart telefona, automobila, najpre je potrebno nadomestiti sve što je tokom krize čipova stagniralo, a nakon toga krenuti u proizvodnju redovnim tokovima.

U ovakvom vremenu važno je da pronađete alternativu, te ukoliko imate u planu kupovinu nekih od IT uređaja koje je ova kriza pogodila, pogledajte sve opcije i pronađite najbolje rešenje za sebe.

