DA SE NAJEŽIŠ! Potresne ispovesti ljudi koji su gledali smrti u oči: Čuo sam kako mu ZUBI ŠKRGUĆU DOK MI ŽVAĆE BUTNU KOST

Premda su još uvek retke, neka istraživanja tvrde da su napadi divljih životinja na ljude u porastu. Istraživanje naučnog časopisa Nature pokazalo je da, kako se naša urbana područja šire na područja životinja mesoždera, napadi na kućne ljubimce, stoku, a ponekad i na ljude su u porastu, piše The Guardian, koji prenosi i priče ljudi u kojima su glavni akteri bili oni i divlje životinje.

Oni su ispričali jezive priče o susretu s divljim životinjama, koje su ih umalo koštale života. U nastavku pročitajte kakve su jezive scenarije morali da prođu ljudi koji su gledali smrti u oči.

* Rodni Foks je za The Guardian ispričao kako je uspeo da pobedi u borbi s morskim psom. S 22 godine Foks je bio pobednik prvenstva Južne Australije u podvodnom ribolovu.

"Pokušavao sam da vratim svoju titulu 1963. na plaži Aldinga. Nakon tri do četiri sata, trebalo je da ulovim neke posebne vrste, pa sam otplivao daleko od obale, gde niko od drugih takmičara nije bio, i zaronio na dno", ispričao je. Upravo kada je hteo da upeca veliku ribu, nešto ga je jako udarilo i bacilo u stranu. Tada su počeli opasni problemi...

Izbilo mu je podvodni pištolj iz ruku i masku s lica, te ga je vuklo kroz vodu brže nego što je ikada doživeo.

"U početku sam mislio da me je udarila podmornica, ali onda sam shvatio da je to morao da bude divovski morski pas", rekao je Fox koji je svom srećom znao da su oči najranjiviji deo morskog psa, pa mu je izbio oko i tako ga naterao da ga pusti. Međutim, tu priči ipak nije kraj...

Foks je uspeo da se oslobodi morskog psa i instinktivno ga je odgurnuo rukom, ali njegova ruka je ušla u usta morskog psa:

"Tada sam morskog psa zagrlio kako me ne bi pojeo". Čovek je dalje ispričao da je mislio kako se utopiti jer je borba s morskim psom trajala i trajala, more je bilo puno Foksove krvi, ali to nikako nije bio kraj njegove borbe...

"Uspeo sam da pronađem zaštitni pojas i to je bio moj spas", ispričao je Foks, koga su ljudi s jednog broda uočili u moru i, uz pomoć njegovog pojasa, odvukli od morskog psa.

"Tek kad sam ležao na brodu, osetio sam bol. Znao sam da sam dao sve od sebe. Tada nije bilo naprednih operacijskih zahvata, pa su mi samo stavili 29 šavova na pluća da zatvore plućnu maramicu, a svako rebro s leve strane mi je bilo slomljeno. Imao sam ukupno 462 šava na grudima, budući da su mi svi organi bili otkriveni, a torzo rasparan. Lekari su rekli da je to bio najgori napad morskih pasa koji su ikada videli", ispričao je ovaj srećni ribolovac.

* "Medved me je nosio devet metara u svojim ustima", ispričao je za The Guardian Kolin Dauler iz Vankuvera. Godine 2019. je ovaj zaljubljenik u prirodu tumarao šumom na biciklu i tražio nove puteve kako bi se popeo na jednu kanadsku planinu, ali tada ga je presreo veliki medved koji je "zurio u njega".

"Skinuo sam torbu i bacio je na stranu, mislio sam da će medved da ode po hranu iz torbe", ispričao je Dauler kojem plan nikako nije uspeo. Evo šta se sledeće dogodilo...

Medved nije hteo hranu, već se bacio prema Dauleru i zabio mu zube između rebara i kukova s leve strane.

"Ubrzo sam bio u medveđim ustima dok me nosio nekih devet metara prema grmu. Imao sam strašne bolove. Spustio me i pokušao sam da mu iskopam oči, ali nisam mogao da dohvatim", rekao je jadni čovek kojem je medved počeo da grize butine. Ali to nije sve, drama se nastavila...

"Bilo je toliko bolno da sam imao osećaj kao da će mi kuk iščašiti. Iskopao mi je butinu toliko da sam mogao da čujem kako mu zubi škrguću o butnu kost dok je poput psa žvaće", ispričao je Dauler, koji se ubrzo setio da ima džepni nožić. Taj nožić zabio medvedu u vrat i uspeo da se spasi, kasnije je primio dva litra krvi, te je podvrgnut operaciji od šest i po sati. Dauler se danas potpuno oporavio, te je čak otrčao i polumaraton.