MANASTIR U SRBIJI SAZIDAN NA SVETOJ ZEMLJI, U NJEMU ZAKOPANO 12 ŽIVIH NEVESTI: Ako pogledate u oči Svete Petke, ona će vam otkriti sve!

Na dvadeset kilometara od Niša, u selu Ostrovica, nalazi se manastir Svete Petke Iverice, a pogled u oči ove svetiteljke, čiji je lik naslikan na ikone, otkriva duševno stanje posmatrača, tvrdi zamenik tutora manastira, Hadži Dragan Ilić.

Manastir Svete Petke Iverice koji je podignut pre 120 godina nedaleko od Niša na putu ka Sofiji u središnjem delu Sićevačke privlači sve više gostiju koji žele da vide čudotvornu ikonu Svete Petke, repliku ikone crkve Hrista Spasitelja iz Moskve koja je spaljena.

Vojni manastir, kako ga nazivaju, izgrađen je na velikoj svetoj zemlji, a podizanje je pomogao i kralj Aleksandar I Obrenović.

Slavica Cekić koja brine o manastiru kaže da su staru crkvu osnovali gruzijski monasi, i to krajem 14. i početkom 15. veka, kada su bežali od najezde Turaka.

- Mesto je sveto zato što počiva na moštima mnogih mučenika, ovde su svojevremno Turci pobili mnoge ljude, postoji priča da je ovde zakopano 12 živih nevesti u venčanicama. Na ovom terenu je krajem 19.veka bila stacionirana grupa vojnih minera koja je radila na prokopu tunela zbog izgradnje puta i dok su bili ovde, jedan od njih je usnio san da je ovde bila svetinja. Počeli su da kopaju i pronašli su temelje prethodne svetinje koju su izgradili gruzijski monasi..

Prema predanju, u tom periodu kralj Aleksandar I Obrenović umalo se nije udavio u moru u Francuskoj, pa je vojska iz zahvalnosti prema Bogu, odlučila da ponovo sazida crkvu Svete Petke. Međutim, posle tri godine vojska više nije imala para za nastavak izgradnje..

- Negde baš u to vreme tuda je prolazio kralj Aleksandar I Obrenović, putovao je za Pirot. Kada je čuo šta je njegova vojska učinila, oduševio se i rešio da da sredstva da se crkva sagradi. Sam kralj Aleksandar I Obrenović je bio donator crkve. Posle izgradnje vojska je ovde organizovala manastir i on je to bio punih pet godina..

- Crkva je stara, a sama ikona je tu verovatno od samog početka. Pročulo se da je čudotvorna...

Na dvadeset kilometara od Niša, u selu Ostrovica, nalazi se manastir Svete Petke Iverice, a pogled u oči ove svetiteljke, čiji je lik naslikan na ikone, otkriva duševno stanje posmatrača, tvrdi zamenik tutora manastira, Hadži Dragan Ilić.

Manastir je dobio naziv Iverica, jer su ga obnovili gruzijski monasi iz Iviriona sa Svete Gore, a u periodu od 1898. do 1903. godine bio je Kraljevski pravoslavni srpski vojni manastir, pod vojnim zapovedništvom i srpskim narodom. Manastir Svete Petke Iverice se nalazi u Sićevačkoj klisuri, na međunarodnom putu Niš - Sofija i predstavlja dokaz o postojanju kolonije monaha na ovom području. Istorija upućuje da su stari manastir osnovali monasi iz gruzijskog manastira Iviriona sa Svete Gore, otuda i dodato ime Iverica.

Pretpostavlja se da su krajem 14. veka usled najezda Turskog carstva mnogih monasa, iz tada okupiranih područja, našli utočište u Sićevačkoj klisuri, gde su osnovali monašku koloniju kojoj je pripadao i ovaj narod. Po predanju, takvih je manastira u Sićevačkoj klusiri bilo ukupno dvanaest.

"Istorija manastira Svete Petke nije do kraja istražena. Po predanju, temelji crkve su napravljeni još u petom veku nove ere, dakle mnogo pre nego što su tu tu monasi sa Svete Gore naselio i obnovio manastir. U manastiru svrate putnici namernici, da zapale sveću i pogledaju ikonu Svete Petke koja se nalazi na ikonostasu, koja je po rečima tutora, "replikacija ikone iz crkve Hrista Spasitelja iz Moskve, koju je Spalio".

Hadži Dragan Ilić kaže da pogled u ikonu ove svetiteljke „otkriva stanje duše posmatrača“. "Dovoljno je da se na kratko zagledate u oči Svete Petke. Neke njene oči vide kao vesele, druge vide tugu, čak i suze. U zavisnosti od toga šta vaše oči vide u očima svetitelja, otkriva i vaše duševno stanje. Ako vidite suze, znači da ste sami tužni, stanite koji minut ispred ikone i u tišini uputite svoju molitvu, recite joj zašto ste tužni. Videćete kako to blagotvorno deluje na dušu", rekao je Hadži Dragan Ilić.

Manastir Svete Petke Iverice rušen je i zidan četiri puta do današnjeg dana.