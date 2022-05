SUZANA JE BRATU RODILA ČETVORO DECE! Borili se da dokažu da incest nije zločin, završili na sudu u Strazburu

Priča Suzane Korlevski (37) i njenog rođenog brata Patrika Stubinga (44) iz Lajpciga u Nemačkoj šokirala je svet. Suzana i Patrik su, naime, u vezi, a ona mu je rodila četvoro dece. Patrik je potom tvrdio da presuda za incest krši njihova ljudska prava i sada nastavlja svoju borbu za ukidanje zakona koji zabranjuju njihovu vezu, piše Daily Mail.

Patrik je kao dete dat na usvajanje. Bio je treće od osmoro dece rođene u siromašnoj, neobrazovanoj i disfunkcionalnoj porodici. Njegov nasilni otac, koji je sada mrtav, napao ga je nožem kada je imao samo tri godine, nakon čega je dan na usvajanje.

Patrik nije ni poznavao svoju mlađu sestru sve dok pre nekih dvadesetak godina nije ušao u trag svojoj biološkoj porodici.

Mesec dana nakon što se uselio u dom njihov majke, Patrik i Suzana su započeli ljubavnu i seksualnu vezu. U periodu od 2001. do 2005. godine Suzana je bratu rodila četvoro dece, od kojih su dvoje invalidi.

- Ne osećamo se krivim za ono što se dogodilo među nama. Želimo da se ukine zakon po kojem je incest zločin - rekao je Patrik komentarišući vezu sa sestrom.

Suzana je isto pretrpela teško detinjstvo. Njena nezaposlena majka Ana Marija često ju je ostavljala samu kod kuće ili je u kući ugošćivala brojne ljubavnike. Slabo obrazovana i jedva pismena, Suzani je znala da govori da nije voljena i da joj je samo teret.

Još šestoro braće i sestara, od kojih su neki rođeni s invaliditetom, umrlo je u detinjstvu. Jedan je poginuo kad ga je pregazio automobil u dobi od sedam godina. Još jedna mentalno hendikepirana sestra umrla je kada je imala osam godina.

Kada je Patrik imao 18 godina, odlučio je da pronađe svoje biološke roditelje. Četiri godine kasnije ušao je u trag majci i upoznao Suzanu. Uselio se kod majke i Ana Marija mu je dopustila da spava u istoj sobi Suzana.

Govoreći 2007. o svom odnosu s tada 15-godišnjakinjom, rekao je: "Oboje smo ostajali budni do kasno u noć kako bismo razgovarali o našim nadama i snovima."

Šest meseci kasnije, Ana Marija je umrla od srčanog udara. Suzana je bila bliska s jednim od svoje braće s invaliditetom, Andreom, ali on je umro iste te godine.

Tada već tinejdžerka, sve više se oslanjala na brata Patrika, a prema Suzaninim rečima, poverenje je preraslo u drugu vrstu ljubavi nakon majčine smrti.

- Postao sam glava porodice i morao sam da zaštitim sestru. Ona je vrlo osetljiva, ali pomagali smo jedno drugom u ovom jako teškom razdoblju i na kraju je taj odnos postao fizički - kazao je Patrik, koji je prilikom odnosa sa sestrom retko koristio zaštitu.

- Nismo ni znali da radimo nešto loše kad smo počeli da spavamo zajedno. Nismo razmišljali o korišćenju kondoma. Nismo znali da je ilegalno to što radimo. Naša majka to ne bi odobrila, ali jedini koji bi sada trebalo da nam sude smo mi sami - rekao je on.

U oktorbu 2001, sa samo 16 godina, Suzana je rodila dečaka Erika. Bio je smešten u dom i sada, sa dvadeset godina, teško hoda i govori.

Sara, kojoj je sada 19 godina, pati od sličnih problema. Ona je takođe smeštena u dom, kao i Nensi, kojoj je skoro 18 godina i koja se čini normalnom. Sofija, koja sada ima 17 godina, rođena je dok je Patrik bio u zatvoru.

Skrivajući se od nemačkih socijalnih službi, Suzana je trudnoću pokušala da sakrije noseći široku odeću.

Decu je rodila sama u kupatilu, a Patrik se nakon toga podvrgao sterilizaciji pogrešno misleći da će izbeći zatvor ako više ne bude imao dece sa svojom sestrom.

Niti jedno od njih dvoje nisu sasvim svesni poteškoća koje imaju njihova djeca, uprkos mišljenju stručnjaka.

- Dvoje naše dece su invalidi. Ali to nema veze veze sa činjenicom da smo brat i sestra. U našoj porodici ima i drugih invalida. Imali smo šestoro braće i sestara od kojih neki nisu preživeli jer su bili invalidi - rekao je on.

Par je 2002. završio na sudu zbog incesta. Na okružnom sudu u Lajpcigu Patrik Stuebing je rekao kako se samo na početku trudio da koristi kondome.

Dobio je godinu dana uslovne zatvorske kazne nakon što je proglašen krivim po svim tačkama. Suzana, koja je tada imala 17 godina, tretirana je kao maloletnica i stavljena na brigu službi za mlade.

Ipak, nakon rođenja još dvoje dece, sud više nije bio tako blag. Patrik je na kraju osuđen na deset meseci zatvora.

Na sudu su se ponovno našli 2005. zbog drugih ćerki, a Patrik je osuđen na dve i po godine zbog ponovnog incesta.

Kada je odveden u zatvor, uplakana Suzana rekla je novinama da ne može da žiovi bez njega, a Patrik je pretio da će se ubiti. Ipak, dok joj je brat bio u zatvoru, Suzana je s drugim muškarcem ostala trudna po peti put.

Nakon što je Patrik pušten iz zatvora, Suzana je rekla da je presrećna što je ponovo kraj nje. U međuvremenu su rekli da možda i ne bi imali toliko dece da im prvo nije oduzeto.

- Mlađa deca se možda ne bi rodila da nam nisu uzeli prvo. Samo želimo da budemo sigurni da opet ne izgubimo sve - rekao je Patrik.

Suzana, baš kao i Patrik brani vezu sa bratom. Kaže da se nisu poznavali u detinjstvu, te da su se zaljubili jedno u drugo kao odrasli ljudi.

- Osetili smo privlačnost i onda nas je priroda preuzela. Bilo je tako jednostavno. Što smo drugo mogli da učinimo? Sledili smo svoje instinkte i svoja srca - rekla je Suzana.

Brat i sestra su 2012. godine podneli zahtev Sudu za ljudska prava i obećali da će promeniti nemački zakon po kojem je incest zločin. Slučaj je doveo do poziva Nemačkoj da se pridruži zemljama poput Francuske, Turske, Japana i Brazila u legalizaciji seksa među rođacima.

Međutim, izgubili su slučaj. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu presudio je da Nemačka ima pravo da zabrani incest.