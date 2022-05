SOFIJA OD SPOJENIH OBRVA NAPRAVILA BIZNIS! Nekada su je maltretirali, a sada MLATI PARE I SVI JOJ ZAVIDE (FOTO)

Devojka koja je još u školi trpela maltretiranje od strane vršnjaka danas svojim izgledom pokazuje svima da je lepota u različitosti!

Sofija Hadžipanteli (24) je devojka koja već poslednjih nekoliko godina menja modnu industriju, i to tako što u prvi plan ističe svoju različitost.

Dok se žene uglavnom stide i najmanje dlačice na telu i revnosno je uklanjaju, ona je odlučila da prihvati svoj prirodan izgled, što znači i neverovatno guste obrve koje su zapravo spojene u jednu.

U društvu koje je opsednuto standardima lepote, Sofija je želela da pokaže da ne moraju i ne treba svi da se uklapaju u te standarde, pa ponosno pokazuje svoju spojenu obrvu i poručuje svima da postoje alternativne ideje o tome kako lepota izgleda.

Ova devojka, koja se inače bavi modelingom, pojavila se u novom videu CNN-a pod nazivom As we are, koji govori o "gaženju" pravila lepota i prihvatanju različitosti.

Sofija je inače grčko-kiparskog porekla, a sve je počelo kada je bila na Kipru i kako kaže, toliko je plivala i uživala da nije imala vremena za čupanje obrva.

- Kada sam se vratila kod bake u London, rekla mi je kako izgledam predivno, i tada sam shvatila da su mi se obrve skoro spojile u jedno. I jednostavno sam ih ostavila tako - rekla je ova devojka, dodajući da uopšte nije razmišljala o tome, dok nakon izvesnog vremena svi nisu počeli da komentarišu njen izgled.

Od tada je još odlučnija da neguje svoj prirodan izgled, uprkos užasno negativinim komentarima koje neretko dobija na društvenim mrežama. Modni brendovi se otimaju o nju, radila je sa brojnim poznatim imenima u svetu mode, poput Žana Pola Gotjea, a i Rijana ju je angažovala za revije svog brenda.