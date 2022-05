UMRLA JE U 99. GODINI, A TELO DONIRALA MEDICINI: A kada su je otvorili lekari su ostali u ŠOKU! (VIDEO)

Uprkos tome što je Rouz Meri Bentli iz Oregona imala jedan od najređih anatomskih poremećaja, živela je sa njim punih 99 godina.

Unutrašnji organi u njenom telu bili su postavljeni na suprotnim stranama nego što je to uobičajeno.

Ono što je još čudnije jeste da uopšte nije bila svesna toga, već je to otkrio naučni tim sa Univerziteta za zdravlje i nauku u Oregonu, kada je starica preminula, a svoje telo donirala za proučavanje.



Zapanjujući slučaj proučio je asistent anatomije Kem Voker i predstavio ga na godišnjem naučnom skupu.

Rose Marie Bentley was an avid swimmer, raised five children, and lived to the age of 99.



After she died, medical students discovered that all her internal organs — except for her heart — were in the wrong place. https://t.co/rXeril8nur pic.twitter.com/svMOA4N6eA