UROLOG OTKRIO KOLIKI JE STVARNO PROSEČAN MUŠKI POLNI ORGAN: Mišljenje žena o veličini će vas tek iznenaditi!

Urolog dr Aleksandar Milošević otkrio je sve o veličini muškog polnog organa!

Ako se među muškarcima povede razgovor o veličini njihovog polnog organa, gotovo je izvesno da će svaki od njih svoj "produžiti" za centimetar-dva. Urolog dr Aleksandar Milošević je izneo podatke o dužini prosečnog penisa u erekciji kod evropskih muškaraca, i kaže da on iznosi između 13,6 i 14,2 centimetra.

- Ono što je zanimljivo u tim studijama, žene su rekle da bi penis trebalo da bude 14,5 do 15, a muškarci 16,6 do 17, to su želje jednih i drugih, tako da se vidi da bi i jedni drugi hteli da bude veći - rekao je urolog.

Ipak, ono što se smatra normalnom veličinom polnog organa, možda će vas iznenaditi.

- Smatra se da nas da normalan penis u erekciji je oko devet centimetara, čak i ispod, gornja norma je 16,5 do 17 centimetara. Mi smo imali u mom doktoratu 40-ak pacijenata koje smo operisali, koji su imali penise od 17 do preko 20 centimetara, mi smo morali da ih smanjimo na normalne mere od 13-14 da bi imali erekciju. Tako da, eto, to su normalne vrednosti - podvukao je.

Dr Milošević je istakao da oko 70 odsto muškaraca ima normalne veličine genitalija, a za one koji nemaju, tu je hirurgija koja može da im produži penis za nekoliko centimetara.

Govoreći o tome koliko je muškarcima, a koliko ženama bitan izgled suprotnog pola, urolog je izneo zanimljive podatke, iz "velike studije koju je radio Amerikanac Krejin".

- Ono što je kod muškarca bitno je izgled žene, to je skoro na prvom mestu, a kod žene je izgled muškarca negde na četvrtom mestu od deset parametara koje je on ispitivao. Mi utičemo jedni na druge, žene žele da se svide muškarcima i pošto je njima važan taj prvi utisak, one rade na tome. Međutim, nikad ne smemo da zaboravimo da su afiniteti različiti, ima masa muškaraca kojima se ne sviđaju silikoni - prokomentarisao je dr Milošević i veliki broj žena koje se "dorađuju" estetskim operacijama.