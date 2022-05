Prve petroke za koje se zna da su preživele porođaj i najranije detinjstvo rodile su se u blizini sela Korbej, nedaleko od Severnog zaliva u Ontariju, u Kanadi. Anet, Sesil, Ivon, Mari i Emili Dion došle su na svet dva meseca ranije i većina je strahovala da, tako male, neće preživeti.

#TDIH - May 28th, 1934

The Dionne quintuplets were the first quintuplets known to have survived their infancy. The identical girls were born just outside Callander, #Ontario, near the village of Corbeil. All five survived to adulthood. pic.twitter.com/NCbEiOMzwk