DOBILA JE POSAO ZBOG JEDNE OSOBINE, VERNA JOJ JE VEĆ 28 GODINA: Ovo je najbolja prijateljica kraljice Elizabete! (FOTO)

Prema kraljevskim izvorima, Anđela Keli je kraljičina najbolja prijateljica i jedna od njenih najpouzdanijih savetnica.

69-godišnjakinja se tako nedavno i preselila u dvorac Vindzor kako bi pomogla kraljici Elizabeti prilikom poteškoća u kretanju koje dolaze sa starošću.

Smatra se da će Keli imati svoj apartman u dvorcu i biti podrška kraljici uoči proslave platinastog jubileja u junu.

Queen Elizabeth’s BFF Angela Kelly moved into Windsor Castle to help the Queen https://t.co/6jDUqz8l3W pic.twitter.com/1NxlPW84qD — Kaiser@Celebitchy (@KaiseratCB) 15. мај 2022.

Ko je Anđela Keli šta se zna o njoj?

Anđela Keli je rođena osam nedelja nakon što se kraljica popela na presto 1952. godine. Ona dolazi iz skromne porodice i jedno je od šestoro dece rođene u Valtonu.

Njena je porodica bila rimokatolička, a njena majka Tereza Bredli ju je naučila da šije. Na kraju je počela da pravi ​​odeću za svoje lutke koristeći tkaninu, a njena strast za modom počela je u ranoj mladosti.

#royal Dec 11, 2018 - Queen Elizabeth II and her Personal Assistant and Senior Dresser, Angela Kelly leaving the staff Christmas lunch at The Goring pic.twitter.com/r7RLFST9uO — Mace (@RoyaleVision) 11. децембар 2018.

U oktobru 1992. Keli je prvi put slučajno upoznala kraljicu. U to je vreme radila kao domaćica kod tadašnjeg britanskog ambasodara u Nemačkoj, Sera Krostofera Malabija. Kraljica i princ Filip posetili su ambasadorove kuću u Berlinu tokom zvanične posete.

Priča kaže da je kraljica pitala Anđelu ko će biti sledeći gost, a umesto da podeli informaciju, Anđela je ćutala. Mesecima kasnije Keli je primila telefonski poziv u kojem joj je ponuđen posao kraljičine pomoćnice u odevanju.

Smatra se da joj je njeno iskreno i odano ponašanje pomoglo da dobije kraljevski posao.

Bethan Holt, autorka knjige The Queen: 70 Years of Majestic Style, rekla je za Evening Standard: 'Angela ne trpi budale, a kraljica joj je privržena zbog toga što je Anđela jedna od retkih koja je se ne boji.'

Keli od tada radi za kraljevsku porodicu gotovo 30 godina i postala je jedna od kraljičinih najbližih pomoćnica. Njena zvanična titula je lični asistent, savetnik i kustos Njenog Veličanstva Kraljice.

You should probably get to know Angela Kelly, Queen Elizabeth's personal wardrobe advisor: https://t.co/Nwe9BgwpUn pic.twitter.com/wVzTBnwhA2 — Southern Living (@Southern_Living) 04. новембар 2019.

Uloga joj je donela veoma prisni pristup britanskom monarhu s najdužim stažom tokom svih uspona i padova njene vladavine.

Veza između njih dve je toliko jaka da je Keli bila deo najužeg kruga osoblja Njenog Veličanstva poznatog kao 'HMS Bubble' kada je izbila pandemija Covid-19.

Neki Kelini radovi čak će biti izloženi tokom proslave platinastog jubileja kada će javnost imati prilike da vidi odevne komade koje je pripremala za kraljicu tokom proteklih 28 godina.

Takođe će biti izložena krunidbena haljina i ogrtač, odjevni predmeti koje je nosila kraljica u Westminsterskoj opatiji nakon što je okrunjena.

Kelly je bila uz kraljicu tijekom mnogih značajnih događaja za vrijeme vladavine Njezina Veličanstva, ali njezin osobni život bio je težak.

Sie läuft ihre Schuhe ein, schneidet ihre Haare und bringt die Königin zum Lächeln, wenn es sonst niemand schafft. Jetzt sollen #Queen #Elizabeth II. und ihre engste Freundin, #Stylistin Angela Kelly, sogar gemeinsam in einer WG leben. https://t.co/1RULFPNPMf — SZ Panorama (@SZ_Panorama) 23. мај 2022.

Ona je razvedena majka troje djece čiju je djecu odgojio njihov otac Frank Wylie zbog Kellyne uloge u kraljevskoj obitelji.

Njezin brak s trećim mužem, irskim gardistom Jimom Kellyjem, patio je kada je počela raditi za Njezino Veličanstvo i tjednima je provodila izvan kuće u službenim posjetima.

Međutim, Kellyna odanost kraljici i kraljevskom domu nije prošla nezapaženo.

Imenovana je članicom Kraljevskog viktorijanskog reda 2006., a 2014. odlikovana je medaljom za dugu i vjernu službu kraljice Elizabete II. 2014. za 20 godina služenja kraljevskoj obitelji.

Osim što radi za kraljicu, Kelly vodi modnu kuću koju je osnovala s Alison Pordum, bivšom kraljičinom krojačicom.