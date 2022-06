Štampana na ćirilici, a završila u Somboru: PRVU RAZGLEDNICU POSLALI SU SRBI, evo kako je izgledala (FOTO)

Ilustrovana dopisnica pojavila se kod nas pre nego igde u svetu, u izdanju Zmaja, novosadskog lista koji je uređivao Jovan Jovanović - Zmaj.

Sačuvani primerak upućen je u Sombor 19. maja 1871. godine iz redakcije lista sa sedištem u Beču. Štampana je u Beču, a ilustrovao je poručnik srpske vojske Petar Manojlović.

Na njoj je predstavljen zmaj raširenih krila koji bljuje vatru iz nozdrva i munje iz čeljusti. Pri dnu su simboli Orijenta i Zapada: Bosfor, minareti Istanbula, Turčin sa lulom, parobrod, tunel, voz, kupole pravoslavne crkve, verovatno u Moskvi.

Ilustracija na ovoj dopisnici nije sporedna. Ona pokriva čitavu dopisnicu i to je argument u tvrdnji da je ovo zaista razglednica. Prema tome, prva na svetu.

Poštanske saobraćajne karte, potom i dopisne karte, ipak, bile su bez ilustracije sve do pred kraj 19. veka, a kod nas do 1896. godine.

Satirični list „Zmaj“ pokrenuo je 1864. Jovan Jovanović u Budimpešti. Ime je skovano kao igra reči: 3. maj po julijanskom kalendaru bio je dan održavanja Majske skupštine 1848. na kojoj su Srbi sastavili zahteve o autonomiji koje su podneli vrhovnoj vlasti u Beču.

Sve do 1868. godine, kada je list prenet u Novi Sad, u „Zmaju“ je objavljen čitav niz ilustrovanih satiričnih priloga, od kojih su pojedini predstavljali izvanredne primere preteča prvih stripova. I poslednji broj „Zmaja“, izdat u Beču 1871. godine, donosi na naslovnoj strani sličan primer.