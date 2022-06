Milićević: Moj zadatak je da pozorište "Puž" traje! (FOTO)

Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Branko Milićević koji je govorio o radu pozorišta "Puž" kog je osnova sa suprugom rediteljkom Slobodankom Cacom Aleksić (1941-2019).

Upitan da li je ponosan na postignuća pozorište "Puž", Milićević je rekao da smatra da je uradio neke dobre stvari i da je za njih zaslužan".

"Nisam ponosan zato što nisam završio to za šta sam dobio zadatak. Mislim da je baviti se pozorištem odnosno umentošću zadatak i nisam obavio sav zadatak koji sam dobio s vrha", rekao je Milićević.

Navevši da reći "s vrha" upućuje na pitanja svrhe pozorišta i znači da "postoji neki vrh piramide i hijerarhija", Milićević je dodao da je ponosan što je "u sredini piramide".

Milićević je sa suprugom Aleksić u početku radio pozorište za odrasle i priseća se da mu "nije padalo na pamet dečije pozorište". Međutim, jedno kad su počeli da se bave pozirištem za decu otkrili su da je to "nešto fantastično" i zadatak je bio da naprave "da valja".

"Neko kaže: ''Ja 40 godina radim automobile'', ali to uopšte ne znači da si dobar automehaničar. Ako mi kažemo da imamo 45 godina pozoriste ''Puž'' to ne znači da je dobro", upozorio je Milićević.

Osvrnivši se na nedavnu dodelu nagrade "Slobodanka Caca Aleksić“ u ispunjenom "Pužu", Milićević je istakao da je prisustvo brojnih drugara, saradnika i novinara znak da je to "pozorište važno".

"Moj poslednji zadatak je da napravim da to pozorište traje i kad odem u debelu penziju, da ne kažem umrem, jer umreti neću", rekao je Milićević.

Upitan koliko je "Puž" uticao na odgoje dece, Milićević je podsetio da je veću ulogu imala njegova televizijska emisija "Kocka, kocka, kockica", dok sve predstave u tom pozorištu imaju neku pouku.

Milićević je rekao da je jendom nekoj novinarki na slično pitanje odgovorio da nema odgovor, jer su neka deca ipak postala đubrad.

"Sve televizije su objavile ''Branko Kockica je rekao da su njegova deca đubrad. Koristim ovu priliku, nikad se nisam opravdao za to, da nikad nisam to rekao. Nego da su neka postala đubard, kao što neki ljudi postaju đubrad. Ali ima manje ljudi koji su đubrad", naglasio je Milićević.

Popularni glumac je podsetio na stihove: "Svet igra utakmicu i dobri vode, zato je važno da se dobra deca rode, dobri su svetski šampioni vode trista prema dvesta, obuci dres u timu dobrih ima mesta!"

"Dođe mi da se rasplačem na ove stihove. Time se bavi pozorište ''Puž''", naglasio je Milićević, dodavši da ne zna kako se zaista formira dečija ličnost, navevši da "to što roditelji uče decu je prva stvar koja njima ostaje zauvek".

Milićević je rekao da je napisao preko 45 komada za decu i da mu je sad najteže da napiše sledeći. koji već im naslov ''Hrabri krojač".

"Deca to gledaju, ne znaju ništa o tome, to ostaje u njima, da treba biti hrabar, ne smeš biti kukavica. To je jako nezgodno pitanje. Moram sad da pričam sa psiholozima šta treba učiti decu, da budu kukavice ili hrabri? To je meni najteži zadatak...kako odgovoriti na to pitanje? Evo ako neki psiholog ima ideju...", rekao je Milićević.